Дагестанские вина могут занять в России нишу ушедших иностранных брендов

Дагестанские виноделы намерены занять нишу на российском рынке, освободившуюся после ухода иностранных производителей, а также конкурировать с отечественными виноделами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.

«Выход республиканского виноделия на импортозамещение будет стимулировать дальнейшее развитие отрасли. Это, в свою очередь, вовлечение большего количества людей в производственный процесс, повышение налоговой базы, что создаст дополнительные возможности для развития социальных программ, роста благосостояния наших жителей», — сказал Меликов.

Он подчеркнул, что нужно использовать сложившуюся ситуацию, чтобы выйти на еще более высокий уровень.

Дагестан — один из старейших винодельческих районов России. Здесь активно развивалось виноделие в VII-IX веках. В средние века интерес к производству вина в этом регионе пропал и возродился только по указу Петра I. Но активно развиваться виноделие в Дагестане начало в середине XIX века. Лозу для виноградников завозили из Крыма. Центром производства стал Дербент: здесь начали выращивать рислинг, мурведр, мускат, педро хименес, траминер и автохтонные сорта винограда. Крупнейшим виноградарским хозяйством региона является Геджух.

В Роскачестве предположили, что российский рынок алкоголя к концу года лишится 30% иностранных вин. Глава организации Максим Протасов уверен, что освободившуюся нишу займут отечественные виноделы.