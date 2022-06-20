Финляндия 30 июня снимет коронавирусные ограничения на въезд для туристов из других стран

Власти Финляндии решили отменить действующие коронавирусные ограничения на въезд для путешественников «из третьих стран».

Об этом сообщила пресс-служба МВД Финляндии. С 30 июня попасть на территорию страны, в том числе российским туристам, можно будет без предъявления сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов.

Пограничный контроль также будет производиться по допандемийным правилам, рассказали в ведомстве. «Пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны иметь при себе обычные проездные документы, то есть паспорт, и при необходимости визу. Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может увеличиться трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз. Министерство иностранных дел выдает визы в Финляндию», — говорится в сообщении.

Ранее «Эксперт» писал о том, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России 20 июня стал минимальным с середины весны 2020 года.