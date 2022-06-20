Итоги выборов в парламент оказались пугающими для французского истеблишмента

Иными словами, просто шок и провал, а по долгосрочным прогнозам импичмент или политическая нестабильность. Но, не так все плохо во французском королевстве и результаты выборов даже позволяют говорить об изменениях к лучшему. Места в парламенте пока распределяются следующим образом: четыре лидера - Ensemble (Макрон) - 244, Nupes (Меланшон) - 129, RN(М.е Пен) - 89, LR-UDI (республиканцы) - 61, Divers gauche (разные левые) - 20 , Union des Démocrates et des Indépendants - 3, Divers centre - 4, Divers droite (разные правые) - 10, Droite souverainiste - 1, Régionalistes - 10 , Divers (разные) - 1, Reconquête – 0 (источник Мinistère de l'Intérieur). Явка составила 38,11%, не ниже чем в 2017 году. При практической той же невысокой явки в 2017 году партия Макрона набрала в ходе выборов абсолютное большинство, тогда нижняя палата Ассамблеи разделилось на 9-ть групп, три из которых были президентские и блокировали все, что было нужно: это три группы Республика на марше 267 избранных, Республиканцы 101, Модем и демократы 57.

В 2022 году не набрав абсолютного большинства Макрону придется управлять с помощью (пока по официальным данным) 244 депутатов. Правда пока у него есть послушное правительство, но его тоже ждут пертурбации. Нескольким министрам придется покинуть правительство уже завтра.

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Юпитер корректирует свою орбиту

Юпитер так за глаза называют в народе французского президента Эммануэля Макрона за напыщенность речей, высокомерие: цели и действия глобальные, а новый метод управления - универсальный. «Мы живем в историческую эпоху, которая требует глубокой смены модели, но находимся в состоянии сопротивления аналогичному в ходе второй мировой войны", слова Макрона, вызвавшие удивление и непонимание среди большей части французов. Как и создание "CNR" - совет, который я создам сам, будет запущен сразу же после выборов. Французы устали от реформ, которые идут сверху», необходим разворот «пирамиды», - декларировал французский президент. Сомнительная аналогия создаваемого CNR с "Национальным советом сопротивления" (CNR) во время Второй мировой войны шокировала также. На это сразу отреагировала Мари Ле Пен, осудив такую параллель: «Национальный совет по Реорганизации» - это сотый коммуникационный инструмент, который нашел Макрон, чтобы заставить людей поверить в то, что он изменит свою политику и свой способ управления».

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Не удержались даже лояльные режиму республиканцы. Правый депутат Европарламента Ф – Ксавье Беллами отметил, что CNR «всего лишь еще один гаджет», не решающий кризисной ситуации, которую переживает страна. «Едва начался второй срок Макрона, как нам бросают новую коммуникационную уловку», - заявил он.

С аналогичным заявлением выступил и его соратник по партии республиканцев сенатор Бруно Ретайо.

«Новый CNR — это когда политический вакуум пытается спрятаться за напыщенностью слов и тяжестью искусств коммуникации», - написал он. Неужели Макрон так мало уважает французов, что думает, будто может заставить их проглотить этот старый суп?».

Объявленный "разворот пирамиды вниз", в массы, ближе к народу на фоне 10 миллионов бедных , нескольких миллионов безработных и возросшей преступности и нелегальной и легальной миграции вызвал только еще большее недоверие, а чрезмерная забота о евробезопасности, отказ от дебатов, визит на Украину в раскошном вагоне, обнимания с Зеленским, нежелание заблокировать рост цен и откликнуться на кризисные настроения внутри страны только подлили масла в огонь. Тема плохих русских и бедных украинцев уже не работала во 2 -ом туре. И все-таки для смены модели развития нужен трибун, а не всезнающий денди.

Сдвиг в сторону триплполитики

Триплполитика (тройная), это когда принятие законов будет зависеть от трех основных политических сил: либералов, левых и патриотов. Французы показали как можно последовательно перейти от устойчивой двухпартийной системы к более гибкой трехпартийной, которая и станет видимо доминирующей на следующее десятилетие. Трипл это всегда неодназначность и непредсказуемость. Кандидаты с накалом сражались в своих округах и уже в ходе выборов правые патриоты во всех попытках левой коалиции продвинуться вверх, усматривали подвох: "лидеры патриотической оппозиции Макрон и Меланшон - "ММ" - "две стороны одной медали: один разрушитель сверху, другой - снизу. Мы получили 50 % гошизма", неоднократно подчеркивала по этому поводу Марин Ле Пен. На, что Nupes откликнулись в своей программе: "Мы не хотим воспроизводить механизмы президентской монархии и ее замаскированного большинства. Эта одинокая и вертикальная логика власти была доведена до крайности Эммануэлем Макроном. Мы должны выбраться из этого. Мы защищаем демократическую практику институтов, в которой парламент является главным местом, где разрабатываются, обсуждаются и принимаются решения".

Если не премьер- министр, то сенатор

Французский парламент l’Assemblée nationale (Национальная Ассамблея) политический механизм управления, которому была предоставлена законодательная власть после Великой революции. Во Франции парламент двухпалатный: верхняя палата - это Сенат и его 348 сенаторов; нижняя палата - Национальное собрание и его 577 депутатов. Обе эти палаты расположены в Париже, но когда они собираются на Конгресс, они заседают в Версале. Поначалу у парламента были очень широкие функции, но роль парламента была значительно уменьшена Конституцией 1958 года, но его роль от этого не стала менее значительной. Верхняя палата в отличие от нижней формируется назначением: сенаторов выбирают депутаты, региональные советники, советники департаментов и делегаты муниципальных советов. И мало кто заметил что, несмотря на то, что Меланшон не сходил с экранов и не покладая сил агитировал, стараясь посетить максимальное количество митингов, он не был кандидатом ни по одному из округов. Этого даже не заметили многие французы. Меланшон так пылко и убедительно проводил встречи и был настолько уверен ,что может стать премьер-министром, что даже не подобрал себе округ. Но, если даже и не премьер-министром, то он легко может стать сенатором как раз в Верхней палате.

Интриги первого тура, определившие исход второго

Интрига первая - министры нового правительства были в приказном порядке отправлены на выборы в статусе кандидатов, с жестким условием: не выбираетесь - не продолжаете работу в правительстве. Таких было 15. Административный ресурс был запущен в полном объеме, это помогло, но не решило исход битвы.

Интрига вторая - неясность исходов дуэли: 1. Nupes против "Вместе". 2. Nupes против патриотов М. Ле Пен. 3. Nupes против LR/UDI/DVD - республиканцев и правых центристов. Дуэль Nupes против "Вместе" по мнению оппозиции уже была предрешена в первом туре: ведь 12 июня они победили на 4106 участках, для формирования парламентского большинства из 289 кандидатов достаточно было выиграть на 2189 участков. При этом раскладе только голоса М. Ле Пен могли оттянуть голоса у Nupes. В этой ситуации официальный представитель правительства призвала «не отдавать ни единого голоса за «Национальное объединение» М. Ле Пен, но не голосовать «в белую», пустым бюллетенем против всех. Премьер-министр Э. Борн призывала в каждом конкретном случае различать хороших и плохих левых, но не голосовать за крайне правых. Сверху так преуспели в критике М. Ле Пен ,что сделали ей сами того не желая, неплохую рекламу и даже повысили ее результат. Сама же М. Ле Пен на это отвечала так: "В округах, которые видят дуэль "Вместе (Ансамбль) - Nupes, я призываю избирателей не выбирать между разрушителями сверху и разрушителями снизу, между теми, кто хочет лишить вас достойной пенсии и теми, кто хочет лишить вас вашей собственности".

Интрига третья - Э. Макрон все время был в сомнении - против кого дружить, чтобы получить абсолютное большинство. При "25% на 25% " очень было важно понять кого же взять в союзники из противников. Так, в союзники попадали только одни республиканцы, но в последнее время и они стали критиковать президентские решения. Так, образовался вакуум поддержки, который и вылился в относительный проигрыш. Поэтому, уже в первом туре Меланшон написал: «Президентская партия в конце первого тура побеждена. Я призываю народ чтобы подняться. Поднимитесь со своими бюллетенями, чтобы широко открыть дверь будущего, ради которого мобилизовались многие поколения до нас».

Интрига четвертая - ничто не предрекало провал Реконкисты Э. Земмура. Правда, партия Э. Земмура и он сам потерпели тоже относительное поражение. Ведь каждый из них прошел барьер в 12.5% и сам Э. Земмур набрал 23.19% против представителя "Вместе" (28%). Просто Э.Земмур выбрал не тот округ и повторил ошибку Мари Ле Пен в 2017 году, когда она понадеявшись на свою популярность в президентской гонке, фактически проиграла и провела только 8 кандидатов в Ассамблею. Возможно у Реконкисты будет 3 ассоциативных места в Парламенте, так как в сумме у партии 4.25%. Плюс этот процент и 4-ый результат в президентской гонке дают Реконкисте право на государственное финансирование. Ведь каждый голос во время парламентских выборов приносит партии 1.63 евро вне зависимости победила эта партия или нет (просто надо пройти барьер) и выплачиваются они в течение 5-лет регулярно. Поэтому у Э. Земмура хотя бы будут минимальные средства для работы над ростом партии. А его избиратели похоже все же проголосовали за М. Ле Пен, чем тоже ее существенно продвинули.

Интрига пятая - избиратель сам не мог долго определиться,чего же он ждет от 2 тура. Шкала мнений была очень разнообразна: так, каждый третий француз опросе Elabe был против, чтобы Ансамбль и Эммануэль Макрон имели абсолютное большинство в праламенте, так как они не идут на компромиссы, а нужно уметь заключать союзы с другими политическими партиями в каждом конкретном случае в зависимости от принимаемых законов. 21% респондентов были уверены, что необходимо, чтобы Nupes и Жан – Люк Меланшон достигли абсолютного большинства, чтобы иметь возможность реализовать свою политическую программу. А каждый третий 31% отказывались дать четкий ответ, так как разуверились вообще в политике и политиках.

Интрига шестая - исход выборов должна была решить молодежь. Для ее мобилизации к Жан-Люк Меланшон обещал месячную субсидию в районе 1306 евро при поступлении в средние и высшие учебные заведения до достижения 26-летнего возраста и получения профессии. Это должно было сильно повысить желание молодых проголосовать. Если молодежь пришла бы списочным составом, то сложилась бы ситуация полной победы "Nupes".

Вандализм на футбольном стадионе, буркини и выстрел на поражение

Два тура выборов проходили на фоне увы неоправданного разгула мигрантской вседозволенности, приоритета толерантности в национальных вопросах и дискуссиях о полицейском насилии. И это тоже дало значительное фору в голосовании за Ле Пен. Как и Земмур, она резко отреагировала на события на стадионе в Сен-Дени, где мигранты устроили просто побоище, а погоня полицейских за мигрантом за рулем и его отказ остановиться, который привел к гибели молодой пассажирки, вызвал негодование не только у лидеров оппозиции, но и протестные акции против полицейской вседозволенности по стране. Буркини как и хиджаб еще скажет свое "слово" во французской политике. Буркини это одежда-костюм для купания у мусульманок, вообще они уже купаются так в море и реках, но в бассейне это было запрещено, вроде не самый актуальный вопрос по мнению Меланшона, но многие коренные француженки посчитали ,что это не так.

Совместить разнообразие выражений и согласованность решений

Различия программных установок основных соперников не только в либерализме и социализме. Nupes не приемлет не сам инструмент рынка, а утверждение ,что рынок сам все урегулирует, к которому часто прибегает Макрон. На это оппозиция ему еще в первом туре отвечала, что в Венгрии, Италии и ряде стран просто ввели правительственную блокировку цен и ограничили спекуляциии. Ни иначе как спекуляцией, а не происками России, называли и энергетический кризис во Франции. Пока 27 % национального состояния будет в руках пяти французских олигархов, а двадцать человек околопрезидентского окружения обладать состоянием выше трех миллиардов, ситуацию не переломить, считают лидеры Nupes. И не только предложенный выход на пенсию в 60 лет и прожиточный минимум в 1500 евро притягивал избирателя на участки, но также и пересмотр законов о легализции канабиса, "полицейском насилии", поднятие минимального уровня зарплаты, экологическое планирование, положение о блокировке цен и тарифов, национализации скоростных автодорог и крупных экономических объектов, вопрос о купании в бассейне полностью одетым (буркини), запрет "нездоровой пищи", "водный кризис", восстановление закрытых медучреждений, реформа национального образования. Одним словом не человек для экономики, а социум и экономика ради развития человека, что и есть эколого-социальный союз.

Ради развития Франции Nupes предложит всем оппозиционным силам сформировать парламентское большинство, которое будет состоять из нескольких объединенных политических групп. Это будет форум для обсуждения и постоянной координации различных мнений и взглядов. Это большинство будет вместе поддерживать или блокировать действия правительства, в частности, голосуя за представленные бюджеты и законодательные проекты, вытекающие из предложений их общей программы. Nupes не исключает возможности плодотворной работы с фракцией Ле Пен и разными правыми, главное победить капитализм и хаос и восстановить национальный баланс развития.