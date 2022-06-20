Газированное импортозамещение

В марте многие зарубежные компании приняли решение прекратить или приостановить деятельность в России. Чтобы россияне не остались без полюбившихся газировок, на комбинате «Очаково» запустили в производство аналоги широко известных напитков под названиями CoolCola, Fancy и Street.

«Несмотря на уход из России иностранных производителей и поставщиков, проблемы с логистикой, сырьем и комплектующими, отечественные производители готовы работать в сложных условиях. Последние 10 лет в Москве создавалась компактная, но при этом эффективная и высокотехнологичная промышленная отрасль. К примеру, производство пищевых продуктов за пять лет выросло на 41%, а объем отгруженных товаров — на 66%. Мы полагаем, что объем столичного производства будет продолжать расти — предприятия успешно приспосабливаются к новым условиям, перестраивают логистику, ищут отечественных поставщиков, занимают освободившиеся ниши», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он также добавил, что узнать о том, как сегодня обстоят дела столичных производителей, можно, приняв участие в акции «Открой Моспром».

Открой промышленность

«Открой Моспром» — проект Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Его цель — рассказать о работе столичных предприятий и показать, что современная промышленность – это автоматизированные производства, чистые и модернизированные цеха. Познакомиться с московскими производителями можно как онлайн, посмотрев прямые эфиры и видеорепортажи, так и оффлайн, посетив экскурсию на завод. Так, за три года существования проекта жители и гости столицы посетили свыше 800 экскурсий на более чем 80 московских предприятиях.

Производство «Очаково» давно сотрудничает с проектом «Открой Моспром» и регулярно принимает участие в подобных акциях и выставках. Они проводятся как непосредственно на комбинате, так и на других площадках города.

Экскурсии в рамках акций «Открой Моспром» традиционно собирают большое число желающих лично «проинспектировать» процесс приготовления любимых напитков, отметил руководитель музея предприятия.

«Завод "Очаково" стоял у истоков открытых общегородских мероприятий для москвичей, желающих окунуться в тонкости промышленного производства. Наше предприятие всегда открыто потребителю, мы высоко ценим интерес наших посетителей к технологии производства и с удовольствием рассказываем об особенностях изготовления натуральных напитков нашим гостям. Доверие потребителя не может возникнуть на пустом месте. Мы убеждены, что любой желающий должен знать, что представляют собой любимые напитки, из чего и как они готовятся. Именно эти секреты мы раскрываем на экскурсиях всем, кому это интересно», — рассказал руководитель музея традиционных русских напитков «Очаково» Евгений Шатилов.

Эволюция пивоварения

Экскурсия начинается с краткой истории производства. Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково» получил свое название в честь района Москвы, в котором располагается. Предприятие было запущено в 1978 году — всего за два года до летней Олимпиады, ради которой его и построили. Чтобы в летние августовские дни гости столицы — спортсмены, журналисты и зрители — не остались без прохладительных напитков. Несмотря на то, что в тот момент пришло большое количество иностранных компаний, продукция «Очаково» стала пользоваться популярностью. Интересный факт: во время Олимпиады комбинат хотел порадовать гостей из Европы и США — в «Очаково» некоторое время производили привычные для иностранцев напитки, чтобы они чувствовали себя как дома. Так, на соседних линиях розлива свои напитки изготавливали прямые иностранные конкуренты, еще никогда они не были так близки друг к другу. На каждой линии работали сотрудники, нанятые именно иностранными компаниями.

Также посетителям экскурсии рассказывают, как готовились традиционные напитки в Древней Руси. Еще 150 лет назад, чтобы сварить квас или пиво, нужно было серьезно постараться - это многоступенчатая старинная «технология». Для начала цепом отделяли зерна от заранее собранных снопов ржи или ячменя, далее отделенные и отмолоченные зерна замачивали на сутки в воде, чтобы они проросли и тем самым превратились в солод. После этого пророщенные зерна просушивали или обжаривали, измельчали в ступе или жерновах, а затем варили в родниковой воде в печи и в специальном глиняном сосуде — корчаге. Если изготавливали пиво, в этот момент добавляли еще и хмель. После варки смесь превращалась в сусло, которое очищали от непроварившихся зерен цедилом, и только потом полученный продукт наливали в бочку, закупоривали и укатывали в прохладный погреб на несколько недель бродить.

С тех пор изменилось немногое — сегодня приготовление пива или кваса состоит из примерно тех же этапов, однако, благодаря современному оборудованию, напитки можно варить в гораздо больших объемах. К примеру, варочные чаны, в которые удалось заглянуть участникам экскурсии, вмещают в себя 50 тыс. литров сусла. Сейчас сусло отправляется в современные бочки для брожения — цилиндроконические танки. Они были установлены более 20 лет назад, но выглядят как новые. Высота этих бочек составляет более 20 метров, что можно сравнить с восьмиэтажным домом. Бродильные танки заказывали в Бельгии цельными, их транспортировка на комбинат была настоящим испытанием. Оборудование везли на барже, потом перегружали на ракетовозы, потому что это был единственный способ довезти бочки до комбината. Затем, чтобы их провезти через Москву, в городе в некоторых местах срезали провода - танки не помещались в габариты улиц. Они настолько большие, что на экскурсии можно увидеть лишь только нижние воронки — их верхняя часть возвышается над потолком. Самый большой из них может вместить в себя до 700 тыс. литров.

В этих танках пиво выдерживается в среднем около 18 суток в зависимости от сорта, а квас — всего 48 часов. После брожения, если пиво нефильтрованное, напиток вместе с дрожжами (поэтому его иногда называют живым) сразу перетекает на линию розлива. Если фильтрованное, танк сначала охлаждают, чтобы все дрожжи, которые там живут, накопились в нижней части бочки, и их можно было легко удалить. На следующем этапе пиво направляется в фильтрационный цех, где его пастеризуют, а только после этого оно разливается по бутылкам.

Во время экскурсии посетителям комбината удалось понаблюдать за розливом напитков и в завершении продегустировать самые популярные виды кваса, лимонада и пива от «Очаково».