Глава Крыма сообщил об ударах по российским буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударах по российским буровым платформам компании «Черноморнефтегаз», ранения получили как минимум три человека.

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены», — написал Аксенов в своем Telegam-канале.

По его словам, поиски людей продолжаются. Спасательную операцию обеспечивает российское оборонное ведомство, в район направлены военные патрульные суда и авиация.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, удар был нанесен украинской ракетой в районе месторождения под Одессой. По данным сенатора Ольги Ковитиди, пострадали пять человек — двое получили ожоги, у одного осколочное ранение.

Весной 2014 года власти Крыма национализировали принадлежавший ранее «Нафтогазу Украины» «Черноморнефтегаз», на его базе было основано республиканское предприятие. ГУП «Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму, предприятие эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части республики. Буровые платформы компании располагаются в районе острова Змеиный в акватории Черного моря. В 2020 году компания добыла около 1 млрд куб. м газа, в 2014-м, после присоединения Крыма к России, — 2 млрд куб. м.