Глава Минцифры заверил, что наказаний для пользователей VPN-сервисов не будет

Шадаев также обратил внимание на то, что использование VPN-сервисов может создавать неудобства для россиян. По словам главы Минцифры, многие российские сайты, ранее атакованные из-за рубежа, работают только у пользователей с российским IP-адресом. «И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить», — отметил министр.

Ранее в июне Шадаев рассказал, что запрещенные в России социальные сети Instagram и Facebook – обе принадлежат Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской в РФ, а также Twitter (заблокирован Роскомнадзором) потеряли 80 процентов мобильного трафика. Оставшиеся 20 процентов соцсетям удалось сохранить благодаря VPN, пояснил министр.

В мае сообщалось о том, что 26% россиян продолжают пользоваться через VPN заблокированными в России сервисами, а тажке Facebook, Instagram.