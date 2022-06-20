Германии пришлось пойти на немыслимый шаг из-за нехватки газа

«Горькой, но вынужденной» мерой назвал министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек, а также вице-канцлер Германии и один из двух лидеров партии зеленых, возврат к угольным электростанциям. Берлину пришлось пойти на эту меру, которая уже казалась немыслимой рамках зеленой энергетической стратегии, после сокращения подачи российского газа по газопроводу «Северный поток 1» на прошлой неделе. Вместо привычных 167 млн кубов газа в сутки немцы сейчас получают лишь 67 млн, т.е. на 60% меньше.

В «Газпроме» сокращение подачи газа объяснили тем, что Siemens Energy, обслуживающий оборудование газопровода, не вернул после ремонта турбину от газоперекачивающего агрегата (ГПА) на ГРС «Портовая». Ее ремонтировали в Монреале, а канадцы на днях ввели новые санкции против России, затрагивающие нефтегазовое оборудование. В результате из 8 ГПА сейчас работают лишь 3.

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Неизвестно, когда вернется турбина из Канады, но рассчитывать на скорое восстановление прежних объемов подачи газа немцам не стоит. Дело в том, что через три недели «Газпром» закрывает газопровод на плановую профилактику. Российский газ не будет поступать в ФРГ по дну Балтийского моря с 11 по 21 июля.

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Германия, по словам Роберта Хабека, вынуждена резко увеличить выработку электроэнергии на угольных электростанциях и соответственно уменьшить долю «газовой» электроэнергии, потому что газ теперь, что называется, на вес золота».

В воскресном заявлении федерального правительства говорится об активации чрезвычайных законов, которые позволят возобновить работу законсервированных угольных электростанций. Правительство сейчас работает над новым законом, который разрешит расконсервировать на срок до двух лет угольные электростанции суммарной мощностью не более 10 ГВт. Это увеличит долю «угольной» электроэнергии в энергетическом балансе ФРГ на треть. В прошлом году доля «газовой» электроэнергии составляла 15%. По состоянию на конец мая суммарная мощность угольных электростанций была 31,4 ГВт, а газовых – 27,9 ГВт.

При этом Берлин, конечно, не пропустил возможности вновь обвинить Россию в использовании энергоресурсов в качестве политического оружия.

«Ситуация серьезная,- заявил вице-канцлер Хабек.- Это несомненно входит в стратегию Путина, направленную на повышение цен (на газ) и на то, чтобы расколоть нас. Но мы не позволим этого!»

События последних дней и решение открыть угольные электростанции – сильный удар по зеленым и остальным сторонникам скорейшего перехода к чистой энергетике. Напомним, власти поставили задачу к 2030 году полностью отказаться от использования угля, при сжигании которого образуется значительно больше углеродных соединений, чем при сжигании газа. В Берлине пока не отвечают на вопрос, как отразится расконсервация угольных электростанций на этих сроках?

Германия отказывается не только от угольных, но и от атомных электростанций. До конца 2022 года должны закрыться три оставшиеся АЭС суммарной мощностью 4 ГВт.

Немцам остается утешать себя тем, что соседям сейчас тоже приходится нелегко. Например, ожидается, что в ближайшие дни Рим объявит о введении чрезвычайных мер из-за сокращения поставок газа из России. Напомним, что Италия ввозит 95% необходимого газа из-за границы. Причем, 40% приходится на долю российского газа. В прошлом году итальянцы купили у России 29 млрд м³ газа.

В Германии, кстати, доля российского газа еще выше – 55%. Немецкие хранилища сейчас заполнены на 56%. Хабек говорит, что уровень наполняемости должен достигнуть к 1 декабря 90%, если немцы не хотят мерзнуть зимой.