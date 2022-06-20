Инвестиции в российские семена

Один из приоритетов Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства - подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации». Эта программа - инструмент выполнения Доктрины продовольственной безопасности: в соответствии с ней в ближайшие годы уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции должен составлять не менее 75%. В начале июня на совещании с молодыми предпринимателями Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость развития отрасли семеноводства и селекции в целом.

Крупнейший российский агрохолдинг, лидер свеклосахарной отрасли страны Группа компаний «Продимекс» prodimex.ru активно работает в рамках проекта по развитию семеноводства сахарной свеклы и ряда других агрокультур уже много лет. «Буквально за 3 последних года в России было создано одиннадцать новых гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, - говорит генеральный директор "Продимекса" Виктор Алексахин. - Это серьезные достижения с точки зрения построения системы селекционной работы, а именно создания новых и улучшения существующих сортов сахарной свеклы. Развитие этого направления имеет для наших агропредприятий первостепенное значение».

В 2017 году «Продимекс» запустил в Воронежской области Таловский семенной завод мощностью до 400 тонн семян зерновых. Завод обеспечивает хозяйства Группы компаний на юге Центрально-Черноземного района. В 2018 году был введён в эксплуатацию новый мини-комплекс по подготовке семян в Белгородском районе Белгородской области, а в 2021 - в Семилукском районе Воронежской области. Семенной завод «Продимекса» работает и в Краснодарском крае.

«Ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству семенного материала — закономерное решение для "Продимекса", учитывая активное развитие растениеводства в целом, - подчеркивает Виктор Алексахин. - Чтобы обеспечить наши агропредприятия качественными семенами, выгоднее построить и развивать собственные производственные мощности, а не закупать семена на стороне».

В ходе посевной кампании этого года на опытных делянках предприятий «Продимекса» вместе с импортными высеяны и отечественные гибриды. Например, в хозяйстве в Ставропольском крае было посеяно более 10 российских гибридов сахарной свеклы для оценки, подбора и дальнейшего использования лучших из них по показателям ценности и качества: урожайности, дигестии, то есть уровня сахаристости, устойчивости против церкоспороза, а так же технологических свойств свеклы при ее хранении и переработке.

Специалисты Группы компаний «Продимекс» рассчитывают, что по результатам селекционного проекта выращивать корнеплоды из российских семян станет возможно уже в ближайшие сельскохозяйственные сезоны. Следует подчеркнуть, что процессы селекции и семеноводства достаточно длительные, так как новые сорта семян в течение двух-трех лет проходят испытания.