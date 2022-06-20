Китай придумал, как заработать на поставках газа в Европу

Переговоры между крупнейшими китайскими энергетическими компаниями и Дохой об участии китайцев в развитии газовой отрасли Катара вступили в заключительную фазу, сообщает сайт Energy Voice. China National Petroleum Corp. (CNPC) и Sinopec хотят инвестировать миллиарды долларов в грандиозную программу увеличения производства сжиженного газа (СПГ).

Сжиженный газ сейчас пользуется особой популярностью как у покупателей, так и у инвесторов в силу его очень высоких потенциальных возможностей. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров и хочет оторваться от конкурентов: США и Австралии. Благодаря 29-миллиардным вложениям Доха надеется увеличить производство СПГ на 61% с нынешних 77 млн тонн в год до 126 млн. в 2027 году. Первый «дополнительный» сжиженный газ из Катара должен появиться на рынках уже в 2025 году. На этот же год поставлена промежуточная цель – довести его производство до 110 млн тонн. Около половины его может пойти в Европу, которая сейчас очень нуждается в «голубом» топливе для замены российского газа.