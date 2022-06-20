Китай придумал, как заработать на поставках газа в Европу

Переговоры между крупнейшими китайскими энергетическими компаниями и Дохой об участии китайцев в развитии газовой отрасли Катара вступили в заключительную фазу, сообщает сайт Energy Voice. China National Petroleum Corp. (CNPC) и Sinopec хотят инвестировать миллиарды долларов в грандиозную программу увеличения производства сжиженного газа (СПГ).
Сжиженный газ сейчас пользуется особой популярностью как у покупателей, так и у инвесторов в силу его очень высоких потенциальных возможностей. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров и хочет оторваться от конкурентов: США и Австралии. Благодаря 29-миллиардным вложениям Доха надеется увеличить производство СПГ на 61% с нынешних 77 млн тонн в год до 126 млн. в 2027 году. Первый «дополнительный» сжиженный газ из Катара должен появиться на рынках уже в 2025 году. На этот же год поставлена промежуточная цель – довести его производство до 110 млн тонн. Около половины его может пойти в Европу, которая сейчас очень нуждается в «голубом» топливе для замены российского газа.
Увеличить производство СПГ на первом этапе (до 2025 г.) предполагается за счет строительства четырех заводов для сжижения газа и наращивания добычи газа в восточной части одного из крупнейших газовых месторождений планеты – Северного. На втором этапе планируется дальнейшее освоение южной части этого гигантского месторождения в Персидском заливе, которое Доха делит с Тегераном. Приблизительно 6 тыс. км² Северного месторождения принадлежат Катару, оставшиеся 3,7 тыс. км² - иранцам, которые называют свою часть Южным Парсом.
Кроме строительства новых заводов и инфраструктуры, катарцы энергично строят и корабли для доставки сжиженного газа покупателям. В Дохе сейчас полным ходом идет не менее грандиозная программа строительства газовозов. Сейчас на южнокорейских верфях в разной степени готовности находятся 6 судов. Всего же Катар зарезервировал до конца 2027 года на трех верфях в Южной Корее и на китайской верфи Hudong Zhonghua мощности по строительству приблизительно 100 газовозов! Кстати, китайские судостроители должны построить катарцам 4 газовоза. Стоимость всей судостроительной программы превышает 19 млрд долларов.
Покупатели СПГ в преддверии глобального дефицита газа, который, по прогнозам специалистов, может продлиться до конца текущего десятилетия, выстроились сейчас в длинные очереди к производителям сжиженного газа и, в первую очередь, к Катару. Не удивительно, что делегации из разных стран сейчас одна за другой прибывают в Доху на переговоры о заключении долгосрочных контрактов, позволяющих более-менее уверенно смотреть в будущее.
Однако переговоры между катарцами и китайцами проходят на нейтральной территории, в Сингапуре. Именно там встречаются представители государственной энергетической компании Катара Qatar Energy и китайских компаний PetroChina, Sinopec, Cnooc Ltd. и Beijing Gas Group Co. CNPC и Sinopec хотят купить по 5% акций в проектах строительства заводов для сжижения, утверждает Reuters.
Китай, напомним, в прошлом году обошел Японию и стал главным импортером СПГ на планете. Сейчас он стремится заключить как можно больше контрактов на поставки СПГ, включая американских газовиков.
Что касается катарского газа, то китайские компании не первые захотели помочь Дохе провести программу расширения газового комплекса в надежде заработать на ней большие деньги. Первыми о желании инвестировать в проект заявили французы. Примеру TotalEnergies SE последовали американцы: ExxonMobil и ConocoPhillips, британская Shell и итальянский нефтегазовый гигант Eni.