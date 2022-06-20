Коалиция Эммануэля Макрона не смогла набрать большинства в ходе выборов в парламент

Победителем второго тура выборов в нижнюю палату парламента Франции — Национальное собрание — стала коалиция «Вместе!» президента страны Эммануэля Макрона, получившая 245 мест из 577.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сторонники главы государства не смогли добиться абсолютного большинства в нижней палате французского парламента — для этого необходимо получить 289 мандатов. Таким образом, они не смогут принимать законопроекты без создания коалиции.

«Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 131 мандат, став таким образом основной оппозиционной силой. У «Национального объединения» Марин Ле Пен 89 депутатских мест, что намного больше, чем прогнозировали исследовательские центры. Республиканцы и их союзники получили около 60 мест.

Отмечается, что голосование проходило при крайне низкой явке: примерно 54% избирателей не пришли на выборы.

Во время первого тура выборов в Национальное собрание коалиция Макрона победила с небольшим отрывом, получив 25,7% голосов, вторым стала Nupes (25,64%), на третьем месте оказалось «Национальное объединение» Марин Ле Пен (18,72%).

В апреле во Франции прошли президентские выборы. Во втором туре действующий глава государства одержал победу с 58,54% голосов, опередив Ле Пен с 41,46%.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Эммануэль Макрон, посетивший на прошлой неделе Киев вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, не исключает визита в Россию.