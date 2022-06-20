Колумбию возглавит бывший партизан

Когда-то 62-летний Густаво Петро состоял в повстанческой организации «М-19» и партизанил в джунглях. В воскресенье он стал первым прогрессивным президентом Колумбии в ее двухвековой истории. Колумбийцы, похоже, поверили его обещаниям провести социальные и экономические реформы. Он обещал бороться с неравенством, сделать высшее образование бесплатным, провести пенсионную реформу, повысить налоги на необрабатываемую землю и добывающую отрасль и т.д. За счет повышения налогов Густаво Петро надеется получить в общей сложности 9,1 млрд долларов.

Петро также обещал выполнять условия мирного соглашения 2016 года и попытаться усадить за стол переговоров последних, все еще действующих повстанцев из движения ELN.

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Густаво Петро победил во втором туре строительного магната Родольфо Эрнандеса. Причем, победил неожиданно с большим преимуществом – более чем 700 тыс. голосов. За него проголосовали 50,5% избирателей, Эрнандесу отдали голоса 47,3% участников выборов. Всего на избирательные участки в воскресенье пришли около 22,6 млн колумбийцев, приблизительно на 1,2 млн больше, чем в первом туре. В 2,3% бюллетеней были вычеркнуты оба участника.

Справедливости ради следует сказать, что из джунглей новый колумбийский президент вышел давно и что у него имеется уже и вполне солидный опыт политика: он был мэром Боготы, а последнее время работал сенатором. Особенностью Колумбии, кстати, является то, что занимать пост президента страны можно лишь один срок.

В паре с Петро на должность вице-президента баллотировалась Франсия Маркес, мать одиночка и бывшая домохозяйка. Она станет первой в истории Колумбии вице-президентом афро-колумбийского происхождения.

К работе Густаво Петро приступит в начале августа. Приход к власти левого кандидата, к тому же пообещавшего запретить в стране новые нефтяные проекты, напугал инвесторов. Единственное, что пообещал новый лидер, так это уважать уже подписанные контракты.

«Сейчас не время для ненависти,- заявил он на митинге в Боготе.- Это правительство, которое приступит к работе 7 августа, будет правительством жизни».

Петро стал президентом с третьей попытки. На посту колумбийского лидера ему придется нелегко, потому что у него нет большинства в парламенте, где заседают представители более десяти партий.

Экономическое положение Колумбии нелегкое: низкие кредитные рейтинги, большой торговый дефицит, а госдолг за последнее десятилетие удвоился и достиг 72% от ВВП. Доходы от продажи нефти составляют почти половину экспорта и приносят почти 10% национального дохода.