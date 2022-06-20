Кудрин предложил ответное решение на «переукрепление» рубля

Бюджетное правило необходимо сохранить, при этом изменив его механизмы, от сбережений тоже отказываться не стоит, но они должны быть «принципиально внешними». Хоть юань более волатильный и менее предсказуемый, чем доллар, сохранять средства придется, скорее всего, в китайской валюте, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

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«Вот сейчас идет укрепление национальной валюты. Так вот отмена бюджетного правила как раз одна из причин переукрепления. То есть вместо вывода из оборота части валюты, которая давит на рубль, его оставили на рынке, и он дополнительное укрепление создал. В этой связи я считаю, что как раз сохранить правило важно, только нужно изменить механизмы», — заявил Кудрин.

Он предположил, что операторами по бюджетному правилу в этом случае может стать не Центробанк или Минфин, а, например, какое-либо специальное агентство, которое не находится под санкциями.

«Сбережение может оказываться не в долларах, а, допустим, в юанях. Можно посмотреть еще другие активы, но они должны быть принципиально внешними, потому что мы себя страхуем от присутствия долларов на рынке... Минфин еще говорит, может быть, в рублях часть сохранять. Я вижу это менее эффективным. Или они тогда должны стерилизоваться в Центральном банке. Можно посмотреть и на этот вариант. Желательно, чтобы тогда рубли как-то индексировались», — отметил глава Счетной палаты.

По мнению Кудрина, Фонд национального благосостояния продолжит свое существование и его будут формировать сбережения уже в юанях. Он признал, что юань более волатильный и менее предсказуемый, чем более надежные мировые валюты и ценные бумаги в них. Но делать это придется, потому что «российский рубль и его курс нужно по-прежнему защищать».

