Лидер команды «КАМАЗ-Мастер» и пилот «Формулы-1» выйдут на старт ралли «Шелковый путь»

Ралли—марафон «Шелковый путь», сменивший в этом году свой статус с международного на всероссийский в силу санкционного давления на отечественный автоспорт, стартует 6 июля в Астрахани и финиширует 16 июля в Москве.

Несмотря на вынужденные организационные изменения, в соревновании примут участие такие звезды мирового автоспорта, как двукратный победитель «Дакара» и действующий победитель «Шелкового пути» в составе команды «КАМАЗ—Мастер» Сергей Сотников и экс-пилот «Формулы—1» Никита Мазепин.



Сегодня «КАМАЗ—Мастер», являющийся фаворитом гонки в категории грузовых автомобилей, официально объявил свой состав. Команда будет представлена сразу четырьмя экипажами. Ожидается, что главными конкурентами вошедших в флагманский экипаж Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова станет трио их земляков, которое составляют Эдуард Николаев, Евгений Яковлев и Богдан Каримов. Эти экипажи будут пилотировать новые спортивные грузовики КАМАЗ—435091 семейства К5.

Другие представители Камского автозавода выступят на проверенной временем модели КАМАЗ—43509 и на экспериментальном с точки зрения автоспорта грузовике, использующем в качестве топлива газодизельную смесь.

«В каждой машине на “Шелковом пути” будет своя программа испытаний, важно изучить и протестировать как можно большее количество инженерных решений. Какие новшества останутся и будут внедрены в будущем, покажет маршрут от Астрахани до Москвы», — приводит официальный сайт ГК «Ростех», в который входит ПАО «КАМАЗ», комментарий заместителя директора команды по производству и развитию Сергея Савостина.

За 10 дней участники ралли-рейда преодолеют 4500 км, из которых — 2800 км спортивные спецучастки. Автомарафон пройдет через Дагестан, Чечню, Ставрополье, Калмыкию, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области. Организаторы составили маршрут так, что участникам придется преодолевать и песчаные дюны, и солончаки, и горы. Таким образом, «Шелковый путь» в этом году станет серьезным испытанием и для пилотов, и для техники.

Между тем, многие технические решения, отрабатываемые во время соревнований, позже находят применение в серийных образцах грузовиков, производимых в Набережных Челнах. «Команда находится в стабильном режиме, работает над совершенствованием автомобилей. У компании нет намерений как-либо ограничивать команду — это создававшийся десятилетиями коллектив. Его бросить никак нельзя», — заявил по этому поводу на прошлой неделе в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

Стоит отметить, что легкой жизни у российских пилотов на трассе не будет. Заявившиеся на рейд коллеги из команды белорусской «МАЗ-СПОРТавто» готовятся вступить с россиянами в борьбу за самые высокие места. Поддержать их во время ралли планирует лично глава Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко.

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин выйдет на старт «Шелкового пути» категории мотовездеходов в классе T4. Это будет дебют гонщика в ралли-рейдах. К соревнованиям его персонально готовил триумфатор «Дакара-2017» Сергей Карякин. В отсутствие возможности по политическим причинам выступать в Гран-при Ф1, участие Мазепина-младшего в ралли поможет ему поддержать форму и расширить свои гоночные компетенции.

Стоит отметить, что отстранившая после начала спецоперации на Украине Никиту Мазепина от стартов в «Формуле-1» и, таким образом, грубо нарушившая заключенный ранее с «Уралкалием» спонсорский контракт американская команда «Haas» так и не вернула 12 млн евро отцу гонщика Дмитрию Мазепину. Однако последний не оставил карьеру сына в автоспорте без поддержки.