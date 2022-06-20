Марин Ле Пен объявила, что больше не будет руководить «Национальным объединением»

Лидер французских националистов Марин Ле Пен сообщила, что больше не будет руководить партией «Национальное объединение» (RN). Ранее фракция Ле Пен получила почти 90 мандатов по итогам второго тура выборов в нижнюю палату парламента Франции.

«Я не вернусь к руководству RN. Я сосредоточусь на роли председателя этой очень большой фракции (нижней палаты парламента)», — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM.

Политик рассказала, что ее удивил рекордный для националистов результат — изначально она рассчитывала получить в парламенте около 60 мест.

«Мы надеялись, что добьемся фракции, и в наших самых больших надеждах рассчитывали иметь 60 депутатов. Это правда, что мы удивлены мобилизацией наших соотечественников и этим выражением пожелания, чтобы темы иммиграции, безопасности, борьбы против исламизма не исчезали из Национального собрания», — сказала Ле Пен.

Также она заявила, что призовет депутатов RN быть примером для других. «Мы должны быть лучшими, более трудолюбивыми, более совершенными и более эффективными», — подчеркнула политик.

Марин Ле Пен рассказала, что ее фракция не будет состоять не только из членов «Национального объединения»: туда смогут попасть депутаты, которые прошли в парламент благодаря голосам избирателей RN и которые поддержали Ле Пен во втором туре президентских выборов 24 апреля.

Победителем второго тура выборов в Национальное собрание стала коалиция «Вместе!» президента страны Эммануэля Макрона, получившая 245 мест из 577. Сторонники главы государства не смогли добиться абсолютного большинства в нижней палате французского парламента — для этого необходимо получить 289 мандатов. Таким образом, они не смогут принимать законопроекты без создания коалиции. «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 131 мандат, став таким образом основной оппозиционной силой. У «Национального объединения» Марин Ле Пен 89 депутатских мест, что намного больше, чем прогнозировали исследовательские центры. Республиканцы и их союзники получили около 60 мест.