Microsoft не решилась заявить об искусственных проблемах с обновлением её ОС

Пользователи из России столкнулись с проблемами при загрузке с сайта Microsoft операционных систем Windows 10-й и 11-й версий. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на «Коммерсантъ».

4 марта Microsoft заявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России. После этого новых заявлений об ограничениях со стороны компании не поступало. Тем не менее пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с проблемой при попытке установки операционных систем (ОС) Windows 10-й и 11-й версий, а также программы Media Creation Tool, которая позволяет обновить компьютер до последней версии ОС.

Впрочем, гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что пользователи могут и дальше пользоваться уже установленными версиями ОС Microsoft, а скачивать новые с помощью VPN-соединения.