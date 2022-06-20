МИД Литвы вручил российскому дипломату ноту с разъяснениями по ситуации с транзитом в Калининград

Министерство иностранных дел Литвы направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, в которой разъясняются ограничения в отношении грузов, следующих транзитом между Калининградской областью и остальной частью России.

Как пояснили в литовском МИДе, речь идет о продукции из стали и черных металлов; пассажиры и товары, не попавшие под санкции ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и в обратном направлении. «Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу», — говорится в сообщении. В литовском ведомстве указали на то, что 17 июня начали действовать ограничительные меры в отношении импорта в Евросоюз и транзита через его территорию российской стали и других изделий из черных металлов.

Ранее стало известно, что МИД РФ потребовал у Вильнюса незамедлительной отмены введенного Литвой запрета на железнодорожный транзит грузов через территорию страны в Калининградскую область. В ведомстве предупредили, что если в ближайшее время грузовой транзит между регионом и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов». В МИДе подчеркнули, что в Москве расценивают «провокационные меры литовской стороны», нарушающие международно-правовые обязательства Вильнюса как открыто враждебные.

В конце прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что железнодорожный транзит грузов из других регионов России будет значительно урезан властями Литвы. Он пояснил, что ограничения коснутся от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов, среди которых строительные материалы, цемент, металлы и другие важные товары.

