МИД РФ потребовал от Вильнюса отменить запрет на транзит товаров в Калининград

Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы незамедлительно снять ограничения, наложенные на железнодорожный транзит санкционных грузов в Калининградскую область.

Как сообщается на сайте ведомства, в связи с действиями литовских властей на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, которой «заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область».

Отмечается, что подобные провокационные меры со стороны Литвы Москва расценивает как открыто враждебные. В МИД подчеркнули, что действия Вильнюса нарушают международно-правовые обязательства страны, прежде всего «Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России» от 2002 года.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — указывается в сообщении министерства.

Ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — сказал представитель Кремля.

Ранее на то, что своим решением Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза, указали в Совфеде. По мнению сенатора Андрея Клишаса, попытка установления фактической блокады является нарушением суверенитета России над данным регионом и может быть основанием для «жестких и абсолютно законных действий».

В пятницу, 17 июня, Литовские железные дороги заявили о прекращении транзита попавших под европейские санкции товаров. Как рассказал губернатор региона Антон Алиханов, речь идет, в частности, о строительных материалах. По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, решение о прекращении перевозок в Калининград принято по рекомендации Еврокомиссии.