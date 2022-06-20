Минфин обновил прогноз ключевых показателей на ближайшие годы

Минфин прогнозирует снижение объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) России по итогам 2022 года до 12,8 трлн рублей, а в 2023 году — до 11,7 трлн рублей. При этом расходы на нацпроекты и реализацию посланий президента с каждым годом будут увеличиваться и к 2025-му составят 5 трлн рублей. Госдолг РФ в 2022-2024 годах будет не выше 16% ВВП, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов Минфина, передает ТАСС.

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По итогам текущего года Минфин прогнозирует снижения объема ФНБ до 12,8 трлн рублей (в 2021 году — 13,56 трлн рублей). В 2023 году показатель ожидается в размере 11,7 трлн рублей, в 2024-ом — 11,3 трлн рублей, в 2025-ом — 11,4 трлн рублей.

«Наличие достаточного объема активов ФНБ обеспечивает гибкость выполнения плана заимствований. В 2023-2024 годах в целях обеспечения нормализации облигационного рынка программа заимствований будет проводиться в сокращенном объеме. С 2025 года заимствования предусматриваются на уровне в соответствии с бюджетными правилами», — говорится в проекте Минфина.

Ведомство не планирует размещать государственные ценные бумаги в иностранной валюте в 2023-2025 годах. При этом финансирование дефицита федерального бюджета за счет выпуска государственных ценных бумаг России в 2023 году планируется в размере 1,054 трлн рублей, в 2024 году — 1,426 трлн, в 2025-ом — 2,385 трлн рублей.

Дефицит бюджета РФ в текущем году по данным министерства составит 1,665 трлн рублей (1,2% ВВП), в 2023 году — 1,592 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2024-ом — 1,413 трлн рублей (0,9% ВВП) и 1,358 трлн рублей (0,8% ВВП) в 2025 году.

Ожидается, что объем госдолга по итогам текущего года составит 16% ВВП, как и в прошлом году. В 2023 году доля госдолга снизится до 15,9% ВВП, а в 2024 году снова поднимется до 16%. При этом по итогам 2025 года Минфин прогнозирует долю госдолга в 16,7% ВВП РФ.

«В целях обеспечения стратегической приоритизации расходов федерального бюджета на 2023-2025 годы при формировании их структуры предусмотрен значительный рост финансирования мероприятий нацпроектов и мер по реализации посланий президента», — говорится в документе.

Так, в 2023 году эти расходы составят 4,5 трлн рублей, в 2024 году — 4,7 трлн рублей, в 2025-ом — 5 трлн рублей.

