Минфин спрогнозировал снижение добычи нефти и ее стоимости

Минфин РФ ожидает снижение добычи нефти в текущем году до 475,3 млн тонн на фоне отказа ряда стран от сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. При этом нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам года должны вырасти на 15,2% — до 10,4 трлн рублей. Однако по мере замещения Европой российской нефти и перенаправления ее поставок стоимость Urals в ближайшие годы будет снижаться: по итогам 2022 года она составит $80,1 за баррель, а по итогам 2025-го — $61 за баррель. Об этом говорится в проекте Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», передает ТАСС.

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С весны 2021 года Россия преимущественно плавно наращивала производство нефти в рамках договоренностей ОПЕК +, однако в марте 2022-го столкнулась с комплексными международными санкциями, которые запрещают инвестиции в разведку, добычу и переработку нефтяного сырья. В 2021 году добыча нефти в РФ составила 524 млн тонн. По итогам текущего года Минфин прогнозирует сокращение до 475,3 тонн. Добыча нефти по оценкам ведомства в 2023 году может составить 472,8 млн тонн, а в 2024-2025 годах — в среднем 478 млн тонн. На понижение оценки по добыче нефти повлияло также наличие дисконта при продажах основных товаров российского экспорта, отметили в Минфине.

«Нефтегазовые доходы, после ожидаемого роста до 7,4% ВВП в 2022 году на фоне роста добычи в результате поэтапного снятия ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ и всплеска цен на природный газ, в последующие годы будут снижаться по отношению к ВВП (до 4,6% в 2025 году)», — говорится в проекте Минфина.

Ожидается, что по итогам текущего года нефтегазовые доходы бюджета РФ вырастут на 15,2% — до 10,4 трлн рублей, а в 2023-ем снизятся до 9,1 трлн рублей, в 2024-ом — до 8,4 трлн рублей, а в 2025-ом — до 7,8 трлн рублей. По мнению специалистов Минфина, снижение нефтегазовых доходов будет связано с постепенным возвращением стоимости нефти к долгосрочному равновесному уровню, а также со снижением общей добычи нефти и увеличением доли добычи на месторождениях с льготными режимами налогообложения.

Минфин ожидает стоимость Urals по итогам 2022 года в среднем на уровне $80,1 за баррель, в 2023 году — $71,4, в 2024-ом — $66, в 2025-ом — $61 за баррель.

«Ожидается, что до конца года цены на нефть останутся на повышенном уровне (даже несмотря на то, что сырьевые товары российского экспорта торгуются с дисконтом к мировым ценам — более $33 за баррель к ценам марки Brent) и по итогам 2022 года составят $80,1 за баррель. По мере трансформации мирового энергетического рынка (замещение недружественными странами поставок российской нефти и перенаправление российского энергетического экспорта в нейтральные страны), а также учитывая поступательное замедление мировой экономики, в дальнейшем ожидается постепенное снижение цен на нефть до $61 за баррель к 2025 году», — говорится в документе Минфина.