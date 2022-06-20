Минфин внес в правительство проект постановления о снижении ставки льготной ипотеки

Министерством финансов РФ разработан и внесен в правительство проект постановления о снижении ставки льготной ипотеки до семи процентов годовых. Ранее ставка равнялась девяти процентам. Эта мера полностью совпадает с заявлением, которое сделал на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин: по его мнению ставку льготной ипотеки можно снизить до семи процентов. Путин подчеркнул, что сегодняшней задачей российских властей является создание условий для наращивания производства и восстановление конечного спроса и банковского кредитования экономики.

«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли», – говорится в сообщении Минфина. Напомним, что запущена программа была в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры. Тогда ставка по ней составляла 6,5%.

О начале сбора заявок на льготную ипотеку под сниженный процент заявили в Сбербанке еще 17 июня. Граждане могут оставлять свои заявления, которые будут рассмотрены, как только выйдет указ о снижении процентной ставки.

Программа действует до конца 2022 года. Жители российских регионов могут в ипотеку получить до 6 миллионов рублей, а в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге сумма кредита достигает 12 миллионов рублей.