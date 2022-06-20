Мособлдума рассмотрит законопроект об обязательной регистрации домашних животных на территории Подмосковья

Законопроект об обязательной регистрации домашних животных на территории Подмосковья будет рассмотрен на ближайшем заседании областного парламента. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Перечень животных, подлежащих обязательной регистрации, будет устанавливаться Правительством Московской области. Предполагается, что пока это будут только собаки.

По мнению депутатов, регистрация домашних животных поможет решить следующие проблемы:

обнаружение утерянных животных;

возможность свободного путешествия с животным;

привлечение к ответственности недобросовестных владельцев животных;

обеспечение защиты животных и человека от заражений заболеваниями;

установление личности владельца напавшего на человека животного.

«Приведу пример. Сегодня распространены случаи нападения собак на людей, но, как правило, хозяину, отпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удаётся избежать ответственности, поскольку доказать факт принадлежности собаки конкретному владельцу практически невозможно. Если же собака будет зарегистрирована, то установить хозяина будет значительно легче», – подчеркнул Сергей Керселян.

На сегодняшний день положения о регистрации животных предусмотрены только ветеринарным законодательством России и контролируется ветеринарным законодательством РФ. Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учёту, утверждён приказом Минсельхоза России и включает только сельскохозяйственных животных.