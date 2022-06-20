На рынке акций сегодня работают только точечные идеи

Сегодня с утра отечественные трейдеры начали осторожно откупать пятничную просадку. Из «голубых фишек» за первые два часа торгов почти на 2% выросли акции ВТБ. Ранее бумага сильно падала, поскольку рынок ожидал, что второму крупнейшему российскому банку потребуется докапитализации, которая размоет доли миноритарных акционеров. Однако сейчас зреет уверенность в том, что банк справится с трудностями собственными силами. Но приобретение бумаг ВТБ на среднесрочную перспективу — очень рискованная затея.

В списках лидеров роста котировок расположились акции производителей удобрений и «НоваТЭК». Здесь отыгрывается высокая стоимость газа и хорошие перспективы ее дальнейшего роста. Жара привела к сокращению копившихся в Европе на зиму запасов газа на процентный пункт. В Штатах в результате жаркой погоды тоже резко выросло потребление газа — из-за роста спроса на него со стороны электростанций, вынужденных обеспечивать работу десятков миллионов кондиционеров.

Однако, несмотря на благоприятные ценовые факторы, акции «Газпрома» продолжают консолидацию в районе 315-317 руб. На бумаги компании негативно действует снижение объемов поставок газа в Европу, вызванного невозвратом из ремонта турбин для «Северного потока» и уменьшением прокачки по украинскому направлению.

Но этот негатив — временный. Европе все равно придется увеличивать закупки газпромовского газа на зиму. Кроме того, акции «Газпрома» поддерживает приближение отсечки реестра акционеров для получения 16-процентых дивидендов.

«НоваТЭК», крупнейший российский производитель СПГ, не так завязан на трубопроводы и в полной мере пользуется высокими ценами на газ. К полудню бумаги компании подорожали на 4,3%.

Продолжается умеренный отскок акций черных металлургов после масштабных распродаж. Бумаги среднесрочно выглядят не слишком привлекательно — из-за потери европейского рынка сбыта многими компаниями сектора. Внутренний спрос не компенсирует выпадающие доходы от экспорта. Долю «железных» акций в портфелях лучше сокращать на отскоках.

В «красной» зоне торгуются акции «Лукойла» и «Роснефти» — из-за падения мировой стоимости их продукции. Цены на нефть сегодня в ходе азиатской сессии пытались было подрасти после более чем 5-процентного падения в пятницу, но к обеду вновь стали снижаться. Трейдеры опасаются уменьшения спроса на топливо в долгосрочной перспективе из-за начавшегося упадка мировой экономики.

Поддержкой для котировок нефти выступает район $108-110 за баррель. Но вряд ли тестирование этого диапазона мы увидим сегодня — из-за низкой деловой активности в связи с выходным днем в США.

В целом торги на российском рынке акций обещают завершиться сегодня без принципиальных изменений.