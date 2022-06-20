Названы чемпионы по доходам среди регионов РФ

Первые строчки рейтинга по доходам населения в первой половине текущего года заняли Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также Москва. Это следует из проведенного РИА Новости исследования.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доходам населения. Первые три места рейтинга заняли ЯНАО, НАО и Москва. В первую десятку попали Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, Московская область и Мурманская область. В нижней части рейтинга расположились Тува, Ингушетия и Алтай.

Рейтинг рассчитывался на основе отношения медианных среднедушевых доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения получает доходы выше него, а 50% – ниже) за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Российской Федерации за 12 месяцев (с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года).

Доходы населения в лидирующих регионах в 2,48-3,1 раза превысили стоимость фиксированного набора товаров и услуг, а у отстающих регионов этот коэффициент не превышает 1 (минимальное значение 0,93). В среднем по стране соотношение доходов к стоимости товаров и услуг находилось на уровне 1,59 (по сравнению с 1,58 в 2021 году).