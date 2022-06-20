По МЦК поедут двухэтажные поезда

На Московском центральном кольце (МЦК) рассматривают возможность запуска двухэтажных поездов, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, совместно с коллегами из РЖД мы прорабатываем специальные технические требования к новому подвижному составу. Он будет на 100 процентов продуктом и разработкой отечественных производителей», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Введение в эксплуатацию двухэтажных поездов позволит увеличить провозную способность МЦК, создаст больше пространства и посадочных мест. Поездки для пассажиров станут комфортнее.

В проекте нового поезда предусмотрены все возможные потребности пассажиров согласно стандартам Московского транспорта: крепления для велосипедов, зарядки для электросамокатов, современные порты для зарядки гаджетов, возможность беспроводной зарядки, сенсорные экраны и многое другое. Также запланировано увеличение количества дверей в вагоне — они будут широкими, как в поездах «Иволга» и «Москва 2020», добавил Ликсутов.

В пресс-службе Дептранса напомнили, что с начала работы Московского центрального кольца прошло более 5,5 лет. Сегодня пассажиропоток превышает 550 тыс. человек в сутки.

