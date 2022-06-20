Почти 40 тыс. госзакупок опубликовано за пять месяцев в Москве – Владимир Ефимов

По итогам января-мая 2022 года в столице опубликовали почти 40 тыс. госзакупок более чем на 300 млрд рублей. Конкурсы были объявлены для того, чтобы обеспечить заказчиков необходимыми товарами, работами и услугами. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые пять месяцев 2022 года было опубликовано 39,7 тысячи закупок на 313,6 миллиарда рублей для обеспечения заказчиков необходимыми товарами, работами и услугами. Приоритетными направлениями стали поставки, работы и услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты жителей, развития городского хозяйства и общественного транспорта», – отметил Ефимов.

Закупки проводят через единую информационную систему закупок ЕИС. Там собрана информация о реестрах контрактов, договоров и участников закупок, а также планы и отчеты. Площадкой пользуются более 900 тысяч пользователей, среди них более 280 тысяч заказчиков и более 630 тысяч поставщиков.

Сделки через ЕИС не только обеспечивают выполнение программ Москвы по развитию города, но и стимулирует развитие бизнеса, предлагая ему на прозрачных и открытых условиях стабильный спрос и надежного заказчика в лице города, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.