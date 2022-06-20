Представитель Российского Красного Креста впервые за 10 лет вошел в состав правления МКК

В состав правления Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) от европейского региона вошел председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

Об этом сообщила пресс-служба РКК. Уточняется, что голосование состоялось 19 июня на Генеральной Ассамблее Международной федерации, проходящей 18-23 июня в Женеве (Швейцария). В этом году в руководящий орган МФОККиКП избирались представители 27 стран; победу одержали представители 20 Национальных Обществ. Помимо России, в правление МКК вошли, в частности, представители Франции, Болгарии, Исландии, Нидерландов, Малайзии, Новой Зеландии, Японии, Саудовской Аравии и Египта.

«Моя предвыборная программа строилась на 3 основных тезисах. Во-первых, МФОККиКП необходимо приложить усилия для равномерного доступа к гуманитарной помощи и медицине во всем мире. Во-вторых, Федерация должна стать площадкой, на которой представлены интересы и взгляды всех Нацобществ, что позволит им стать эффективными каналами для гуманитарной дипломатии и налаживания отношений между государствами. В-третьих, я убежден, что МФОККиКП необходимо развивать молодежное лидерство и волонтерство, давать возможность молодым людям участвовать в принятии ключевых решений и обсуждении дальнейшего развития Федерации», — рассказал Савчук.

Отмечается, что РКК впервые за 10 лет вошел в состав правления Федерации. За кандидатуру России проголосовали 105 из 156 стран, Национальные Общества которых являются участниками Генассамблеи.

По словам Павла Савчука, его избрание стало возможным благодаря «перезагрузке» российской организации. «Мы много работали над международными проектами и программами, встречались с коллегами из других Национальных Обществ, и это принесло свои плоды. Нам есть что сказать, и мы готовы выдвигать собственные инициативы, использовать накопленный опыт для совершенствования работы Красного Креста и Красного Полумесяца в мире, чтобы каждый страдающий человек получил помощь», — отметил Савчук. Он рассказал о планах РКК, в которые входит в том числе внедрение на электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца информации о ЧС по наиболее проблемным регионам. Кроме того, Россия выступит с инициативой по организации медицинских центров Красного Креста в регионах с недостаточным уровнем здравоохранения, а также по запуску программы стажировок для молодежи и волонтеров.

В сообщении отмечается, что избрание Российского Красного Креста в состав правления МКК «повысит статус организации внутри Международного Движения и позволит продвигать интересы, опыт и предложения РКК, Национальных Обществ субрегиона, в том числе приграничных и русскоговорящих стран на международной арене».

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией РФ. Она ведет свою деятельность в 84 регионах страны.

Генассамблея МФОККиКП состоит из представителей всех Национальных Обществ, она собирается не реже одного раза в два года и устанавливает общую политику Федерации. Правление МФОККиКП — орган, который управляет Международной Федерацией и проводит заседания дважды в год. Избрание в руководящий состав МФОККиКП происходит раз в четыре года.