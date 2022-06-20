Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Китай пользуется тем, что Россия сейчас вынуждена продавать нефть с большим дисконтом, и поэтому наращивает закупки. По данным Главного таможенного управления КНР, импорт российской нефти в мае вырос на 55% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. По сравнению с апрелем рост тоже солидный – на четверть. Суммарные поставки нефти из России как по трубопроводам, так и по морю составили почти 8,42 млн тонн (61,7 млн баррелей или 1,98 млн бар/д). Это позволило России обойти Саудовскую Аравию и спустя полтора года вновь стать главным поставщиком «черного золота» в Китай. Новость очередной раз подтверждает, что нефтяные эмбарго слабо действуют на Москву, потому что недостатка в покупателях, особенно, с учетом солидного дисконта нет.
Несмотря на ковидные ограничения китайские импортеры, включая Sinopec и Zhenhua Oil, увеличили закупки. Суммарный импорт Китаем нефти в мае вырос почти на 12% и составил 10,8 млн бар/д.
Кроме российской нефти, китайцы больше купили нефти в мае также у Ирана и Венесуэлы, тоже находящимися под американскими санкциями. Это позволило им обойти в рейтинге поставщиков нефти в КНР Западную Африку и Бразилию соответственно.
Эр-Рияд в мае тоже нарастил поставки нефти в Поднебесную, но не так сильно, как Россия – на 9%. Всего же мае в Китай было поставлено 7,82 млн тонн аравийской нефти или 1,84 млн бар/д. В апреле, между прочим, было больше – 2,17 млн бар/д. Иранской нефти Китай купил в последнем весеннем месяцев чуть более четверти миллиона тонн – 260 тыс. т или 7% от всего нефтяного импорта. Поскольку иранская нефть все еще находится под санкциями, китайские компании покупают ее обычно через посредников.
В данных китайской таможни напротив Венесуэлы стоит прочерк. Нефтяные компании перестали официально покупать венесуэльскую нефть еще в конце 2019 года, опасаясь вторичных американских санкций. Фактически же венесуэльская нефть так же, как иранская идет в КНР через Малайзию, т.е. под видом малазийской. В мае импорт малазийской нефти по сравнению с апрельским не изменился, но он более чем вдвое вырос по сравнению с маем 2021 года и составил 2,2 млн бар/д.
Импорт нефти из Бразилии снизился в мае до 2,2 млн тонн или на 19%. Это объясняется тем, что Тегеран и Каракас предлагали свою нефть значительно дешевле бразильцев.
Что касается сжиженного газа (СПГ) из России, то его импорт Пекином в мае вырос по сравнению с маем 2021 года на 56% и достиг почти 400 тыс. тонн. За пять месяцев текущего года поставки российского СПГ, кстати, главным образом, с Дальнего Востока (Сахалин 2) и Ямала вырос на 22% по сравнению с январем-маем прошлого года и достигли 1,84 млн тонн.