Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Китай пользуется тем, что Россия сейчас вынуждена продавать нефть с большим дисконтом, и поэтому наращивает закупки. По данным Главного таможенного управления КНР, импорт российской нефти в мае вырос на 55% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. По сравнению с апрелем рост тоже солидный – на четверть. Суммарные поставки нефти из России как по трубопроводам, так и по морю составили почти 8,42 млн тонн (61,7 млн баррелей или 1,98 млн бар/д). Это позволило России обойти Саудовскую Аравию и спустя полтора года вновь стать главным поставщиком «черного золота» в Китай. Новость очередной раз подтверждает, что нефтяные эмбарго слабо действуют на Москву, потому что недостатка в покупателях, особенно, с учетом солидного дисконта нет.

Несмотря на ковидные ограничения китайские импортеры, включая Sinopec и Zhenhua Oil, увеличили закупки. Суммарный импорт Китаем нефти в мае вырос почти на 12% и составил 10,8 млн бар/д.