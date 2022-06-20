Россия заливает Поднебесную нефтью

Россия в период мая 2022 года нарастила поставки и экспортировала в Китай на 55% больше нефти, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с прошлым месяцем зафиксирован рост на 25%.

Суммарные поставки нефти по трубопроводам и по морю составили почти 8,42 млн тонн (61,7 млн баррелей или 1,98 млн бар/д). Таким образом, Российская Федерация стала первой в списке поставщиков нефти в КНР, обогнав даже Саудовскую Аравию.

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«Чтобы достичь успеха на Западе, нужно достичь успеха на Востоке»

Очевидно, что тенденция к росту поставок российской нефти в Китай в ближайшее время будет сохраняться. Свидетельствует об этом и тот факт, что ПАО «Транснефть» планирует повысить пропускную способность трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на 140 тысяч баррелей в сутки.

Ведущий эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович отметил, что увеличиваться поставки в Поднебесную продолжат в том случае, если китайцев устроят ценовые предложения России. Кроме того, ускорение росту объемов может придать и само правительство КНР.

«Будет увеличение, если китайское правительство даст команду определенным компаниям, особенно — второго эшелона, закупать российскую нефть, не опасаясь какого-то противодействия со стороны Запада. Имеется ввиду, что начнут делать закупки те компании, которые в минимальной степени зависят от работы на западном рынке», — заявил «Эксперту» Станислав Митрахович.

По его словам, основной причиной роста поставок, как верно подметила западная пресса, можно считать хорошие скидки, предоставляемые Россией на свою нефть. Но имеется и другой фактор.

«У Китая есть стратегическая цель обезопасить себя от возможного прерывания транзита по морским путям. А оно возможно в случае эскалации напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваньского кейса. Плюс есть желание заполнить хранилища. Но, конечно, скидки имели огромное значение», — добавил он.

Станислав Митрахович заметил, что о рассуждать о перспективности азиатского рынка для России сейчас не имеет смысла, поскольку другие пути поставок становятся все более труднодоступными. Однако текущее развитие Китая и других азиатских стран дает возможность предполагать, что спрос в этих государствах на российскую нефть все же будет увеличиваться, а вместе с тем в рост пойдут и наши доходы ее реализации.

«Азиатские страны — это страны с растущим уровнем потребления: население богатеет, нужно больше энергии. Разворот России на этот рынок выглядел бы логично, даже если отношения с Европой сохранялись бы нормальные. Более того, если добиться стабильно взаимовыгодных отношений на Востоке, будет проще восстановить отношения с Западом, показав, что на них весь мир клином не сошелся. Иными словами, чтобы достичь успеха на Западе, нужно достичь успеха на Востоке», — заключил эксперт.

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Курс на 110 долларов за баррель

Аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков напомнил, что сейчас повышенный, даже ажиотажный спрос на российскую нефть проявляют сразу несколько стран, которые не боятся имиджевых издержек в глазах Запада. В их числе находится и Индия. Но при этом, подчеркнул эксперт, Китай весной не увеличивал закупки российской нефти, а сделал это именно в последнее время. Хотя цены на российское топливо и тогда были, и сейчас остаются выгодными.

«Китай страдал от коронавируса. После Олимпиады была большая вспышка, и они ввели карантинные меры. Частично меры сохраняются, но все же их начали отменять. А когда люди и товары не перемещаются, то и нефть не нужна. Ведь она там в основном идет на моторное топливо. Соответственно, Китай импортировал меньше. Теперь, когда они снимают карантинные меры, растет объем импорта. Прежде всего — из России. Так как покупатель обращается к самому выгодному предложению», — подчеркнул Игорь Юшков в беседе с корреспондентом «Эксперта».

«Кроме того, как мы видим, китайские компании решили пойти по пути индийских, покупают нефть не только для себя. Перерабатывают, а нефтепродукты потом экспортируют, потому что разница в стоимости российской и нероссийской нефти очень велика. Купив сейчас в России, переработав и доставив на рынок — все равно заработаешь. Я думаю, что количество подобных операций будет расти», — предположил эксперт.

Игорь Юшков отметил, что России выгоден азиатский (в частности — китайский) рынок, «только одним своим наличием». «Другой вопрос — по каким ценам нам выгоднее продавать. В принципе по всем направлениям поставок от нас сейчас действует скидка, составляющая около 30%. И нам выгоднее было постепенно сокращать дисконт, чтобы Urals все ближе подходила к своим аналогам. Происходит ли это сейчас? Нет, но мы все равно достаточно высокие цены получаем — более 80 долларов за баррель, о которых раньше могли только мечтать. Поэтому берем объемами. Но, конечно, в идеале бы хотелось, чтобы российская нефть приблизилась к общей цене в 110 долларов за баррель», — заключил Игорь Юшков.