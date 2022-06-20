Рубль опять целится в пятьдесят пять

Сегодня пара доллар-рубль вышла вниз из 5-дневного боковика. По итогам дня рубль укрепился к доллару на 1,4%, последняя сделка прошла по котировке 55,63 руб. за доллар.

Похоже, что росту рубля сегодня способствовало прежде всего начало спекулятивной игры на его укрепление. Так, на зарубежных Форекс-рынках курс российской валюты в моменте падал ниже 53 руб. за доллар. На этих площадках торгуют исключительно спекулянты, поскольку реальная поставка рубля на них не происходит. Практически весь день на западных рынках рубль стоил дороже, чем в России.

Началу спекулятивной атаки на доллар способствовало заявление замглавы ЦБ Алексея Заботкина, который выступил категорически против таргетирования рубля. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал оптимальным для экономики курс национальной валюты в диапазоне 70-80 руб. за доллар и заявил, что во власти уже идет дискуссия о необходимости ослабить рубль.

При этом Заботкин косвенно признал, что сейчас нет нерыночных механизмов, способных остановить рост рубля.

В результате спекулянты начали продавать доллар в расчете на то, что Банк России не сможет и не будет препятствовать укреплению рубля, а в ближайшие дни на торги с увеличенными объемами иностранной валюты выйдут крупные экспортеры и дадут рублевым «быкам» откупить доллар по более низким ценам.

Оборот торгов парой доллар-рубль расчетами «завтра» составил средние за последние дни порядка 100 млрд руб., а вот объем торгов парой евро-рубль упал сегодня примерно на 30-40% по сравнению с предыдущими днями. Это также говорит о том, что экспортеры еще не начали активно продавать валютную выручку в рамках подготовки к выплате налогов, и сегодняшний рост рубля был вызван именно спекулятивной атакой.

Стоит отметить и усиление позиций рубля в последние минуты торгов. Как правило, это говорит о том, что рыночный спрос на актив — в данном случае на рубль — остался не полностью удовлетворенным, и завтра можно ждать продолжения тенденции укрепления курса рубля.

С большой вероятностью отметка 55 руб. за доллар будет пройдена. При этом она не является какой-то серьезной технической преградой — это, скорее, некий психологически важный рубеж.

Причем, после выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на ПМЭФ и сегодняшних слов ее зама Алексея Заботкина о вредности вмешательства в рыночное курсообразование рубля, рынок будет очень слабо реагировать на возможные вербальные интервенции чиновников правительства со стороны экономики в пользу ослабления национальной валюты.

Серьезной поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 48-50. Пока трудно прогнозировать, будет ли он достигнут в этом месяце. Многое будет зависеть от объема платежей за российский газ, поставки которого в Европу сокращаются. Здесь знаковой является динамика пары евро-рубль, поскольку из опыта прошлого месяца складывается впечатление, что доля евровых платежей за газ превышает оплату в долларах. Рост оборота торгов евро будет свидетельствовать о старте периода оплаты поставленного газа.

