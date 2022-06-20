Рынок акций неожиданно рванул вверх

Довольно неожиданно российский рынок акций сумел развить начавшийся утром не очень уверенный рост. Причем, покупки сегодня шли широким фронтом, за исключением «Газпрома», что говорит о продолжении притока средств частных инвесторов на рынок.

В лидерах роста сегодня — акции крупнейшего отечественного производителя СПГ «НоваТЭК». За день относительно ликвидная бумага взлетела на 11,7%. В ней продолжали отыгрываться новости с ПМЭФ и высокая стоимость газа в мире.

«Во-первых, компания заявила, что не стала менять срок запуска первой линии проекта “Арктик СПГ-2” (2023 год) и сохранила прогноз по росту добычи газа в 2022 году на уровне 2-3%. Во-вторых, компания объявила о сохранении в 2022 году практики выплаты промежуточных дивидендов, которые, по нашим оценкам, могут превысить 10%. Наконец, по сообщениям СМИ, Saudi Aramco может выкупить долю TotalEnergies (Франция) в проекте “Арктик СПГ-2”», — объясняют в своем обзоре привлекательность акций «НоваТЭКа» аналитики Промсвязьбанка.

Наиболее важны в этом контексте слухи о возможном заходе в проект «Арктик СПГ-2» саудовской компании. Она не только обладает огромными запасами наличной ликвидности, но и вполне может принести с собой оборудование для сжижения газа, которого «НоваТЭК» лишился из-за западных санкций. Бумагу стоит держать в портфелях.

На 6% выросли котировки Сбербанка. От Сбера ждут роста выручки в результате увеличения объема выданных кредитов, в том числе по льготной ипотеке. Но все же есть впечатление, что сегодняшний взлет бумаги во многом был вызван массовым закрытием стратегических шортов по ней спекулянтами.

С технической точки зрения, котировки банка закрыли день чуть выше бокового канала 117-128 руб., но пока непонятно, видим ли мы пробой уровня, обещающий ускорение роста, или всего лишь «прокол» с последующим возвратом в канал.

Акции «Газпрома» оказались в числе лидеров снижения с потерей 1,1% стоимости. На компанию по-прежнему давит уменьшение поставок газа в Европу. Бумагу на просадках стоит покупать со среднесрочными и спекулятивными целями в ожидании ее роста перед отсечкой реестра под выплату годовых дивидендов и грядущего увеличения запасов газа на зиму европейскими странами.

Подросли бумаги черных металлургов — в том числе «Северсталь» подорожала на 4,5%. Но российская металлургическая отрасль продолжает оставаться одной из самых проблемных, и бумаги сектора стоит покупать пока лишь спекулятивно.

В целом Индекс Мосбиржи завершил день чуть выше отметки 2400 пунктов. Зона очень сильного сопротивления начинается в 50 пунктах выше. Не исключено, что завтра рынок попробует начать тестировать сопротивление, но шансов на уход выше 2500 пунктов и дальнейшее усиление подъема индикатора не очень много.

