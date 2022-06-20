Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России стал минимальным с апреля 2020 года

В России за минувшие сутки выявлено 2 667 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«По состоянию на 20 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 626 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,2%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 24 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 22 субъектах РФ», — передает также оперштаб.

Сообщается, что за сутки в России погибли 54 заболевших — на восемь человек меньше, чем накануне (62). Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве (11) и Санкт-Петербурге (10). Общее число умерших достигло 380 517. За день выздоровели 2723 человека; число излечившихся за весь период пандемии составляет 17 825 397.

Сутками ранее в России был зарегистрирован 3 081 инфицированный — таким образом, количество новых случаев заражения COVID-19 в РФ снизилось на 414 и стало минимальным значение с 13 апреля 2020 года, отмечает «Интерфакс». Тогда за 24 часа было выявлено около 2,6 тыс. заболевших.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация от COVID-19 скоро станет обязательной в Национальном календаре профилактических прививок. Под «обязательностью» при этом подразумевается финансирование вакцинации от коронавируса по линии обязательного медстрахования. Для россиян это означает, что вакцинация от коронавируса и в последующем будет бесплатной, при этом останется исключительно добровольной.