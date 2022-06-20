Турпоток россиян на курорты Турции сократился в 2,5 раза

Российский турпоток в Турцию в мае сократился на 62,4% по сравнению с допандемийным уровнем (маем 2019 года). При этом спрос на отдых в турецких отелях среди россиян сейчас высочайший, несмотря на заметно поднявшиеся цены. Падение турпотока вызвано исключительно нехваткой авиарейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным министерства культуры и туризма Турции, в мае 2022 года страну посетили 3,8 млн иностранных туристов, этот показатель почти достиг допандемийного уровня (в мае 2019-го их было 4 млн). Лидером по прибытиям в мае текущего года стали граждане Германия (495 тыс. визитов, + 20,6% к маю 2019 года). На втором месте – жители Великобритании (395 тыс. визитов, +27,6%). Россияне вышли на третье место (363 тыс. визитов, -62,4%).

«Доля россиян на курортах Турции по сравнению с допандемийным периодом сократилась в 2,5 раза – в мае 2019 года она была на уровне 23,95%. Тогда не каждый десятый (как сейчас), а каждый четвертый турист в Турции был из РФ», — констатировали в АТОР.

Основную причина такого положения дел специалисты видят отнюдь не в снижении спроса (он как раз высочайший и намного превышает предложение), а в нехватке объемов авиаперевозки.

АТОР также приводит средние цены на самый популярный запрос россиян — отдых в пятизвездочном отеле Турции с системой «все включено». Так, тур на двоих на 10 ночей с вылетом из Москвы с 1 июля обойдется в 200-230 тыс. рублей. На двух взрослых и одного ребенка — в 250-275 тыс. рублей, на двух взрослых и двух детей — в 315-320 тыс. рублей.

