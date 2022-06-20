Для Украины приготовили утешительный приз

«Стремление вступить в Европейский союз многие годы было важным приоритетом для Украины, ее правительств и граждан. В последние 10 лет оно было базовым мотивом для демократических преобразований, драйвером ряда ключевых реформ, основанных на европейских ценностях».

Именно так начинается письмо Европейской Комиссии, направленного Европейскому Совету и Европарламенту относительно перспективы предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС (решение о котором должно быть принято на саммите ЕС 23-24 июня). И в этом документе Еврокомиссия делает вывод, что статус кандидата в члены надо дать – но «с пониманием того, что Украина предпримет ряд шагов». Среди них реформа судебной системы, укрепление борьбы с коррупцией (причем открытой для общественного контроля) и отмыванием денег, сокращение влияния олигархов на экономику, приведение украинских законов о СМИ и о правах нацменьшинств в соответствие с европейскими стандартами. В случае, если эти пункты не будут выполнены, статуса кандидата в члены Украина лишится.

Казалось бы, лишение неизбежно. Украина вряд ли сможет бороться с отмыванием денег или сокращать влияние олигархов на экономику – ведь на этом зиждется сама экономика. «Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины», - говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин. Наконец, нынешние законы по дискриминации русскомыслящего меньшинства никак не могут соответствовать нормам Венецианской комиссии.

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Однако, по сути, Киеву важно не удержание, а само по себе приобретение статуса кандидата в члены. Приобретение, которое можно позиционировать как важнейшую краткосрочную победу. Более того, краткосрочный характер решения устраивает и Европу. Этот статус стнет своего рода заменителем очередного, седьмого пакета санкций (который Евросоюз в ближайшее время вряд ли сможет согласовать – с учетом того, с каким скрипом и скандалами принимался шестой). Кроме того, в Евросоюзе посчитали, что Украину нужно как-то подбодрить. «Мы не имеем права после стольких недель военных действий говорить украинцам: “Приходите позже”», — заявил Эммануэль Макрон.

При этом обе стороны понимают, что статус члена не несет особой практической пользы. Он ни разу не гарантирует вступление в ЕС. И дело даже не в сложности стандартных процедур (как отмечают эксперты из Атлантического совета, между кандидатом и членом лежат 8 тысяч страниц указаний по реформе юридических и торговых норм).

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На сегодняшний день есть пять стран, обладающих статусом кандидата (Турция, Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия). И как минимум для двух из них (Сербии, имеющей этот статус с 2009 года и Турции, находящейся в этой позиции аж с 1987 года) перспектива вступления превратилась в инструмент давления со стороны ЕС. Принуждения к проведению нужных Брюсселю внутриполитических реформ и внешнеполитических шагов. Причем список этих реформ и шагов постоянно пополняется – например, на днях представители ЕС сказали, что Сербии для шанса на переход от кандидатства к членству нужно подключаться к евросоюзовским санкциям против России. Примерно таким же образом будут дразнить Украину – точнее, продолжать дразнить. «Мы видим, как много лет это западное сообщество манипулирует историей некой вовлеченности Украины в их интеграционные структуры, при этом, к сожалению, Украине становится все хуже и хуже, - заявила представитель российского МИД Мария Захарова. – Почему так происходит - наверное потому что такой абсолютно лжепосыл, который на практике под собой ничего хорошего не имеет».

Среднесрочные издержки

Проблема для ЕС в том, что помимо краткосрочных выгод и возможности манипулировать предоставление Украине статуса кандидата в члены имеет и свои издержки.

Во-первых, Брюсселю придется продавливать ряд стран-членов ЕС, которые не хотят голосовать за придание Украине этого статуса. Среди нежелающих называют Данию и Австрию (канцлер которой выступает за создание некоего промежуточного статуса – этакого кандидата в кандидаты в члены). На деле же их может быть больше. «Некоторые западные государства-члены, которые были в ЕС с самого начала, обеспокоены смещением баланса сил на восток, где в последние годы некоторые страны отступили от таких идей, как верховенство закона. Европейский истеблишмент боролся с Венгрией и Польшей, нарушающими правила ЕС, и на собственном горьком опыте учится тому, что, как только страна оказывается внутри Евросоюза, то им с рук может сходить куда больше, - пишет CNN. – Другие страны-члены обеспокоены тем, что после присоединения Украины к блоку эта страна будет поглощать огромные суммы из бюджета ЕС, необходимые для ее восстановления. Наконец, третьи просто считают, что втягивание Украины в долгие и болезненные переговоры с ЕС — не лучший способ поддержать эту страну в данный момент».

Во-вторых, если предоставлять Киеву и Кишиневу статус кандидата в члены, то нужно давать его и еще одной стране, которая шла в ЕС пакетом с Украиной и Молдавией – Грузии. Однако Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия этот статус пока еще не получит – для этого стране нужно «достичь политического единства и определить четкое направление структурных реформ». То есть, проще говоря, вывести государство на путь прямого конфликта с Москвой, от которой сейчас зависит грузинская экономика и против которой Тбилиси отказался вводить санкции.

По сути, Грузию отбросили в конец европейсой очереди. Естественно, грузины возмущены. «Если статус определяется войной, мы не хотим войны. Мы требуем заслуженного статуса», - возмущается грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, уверяя, что его страна «на десять голов» опережает Украину на пути к евроинтеграции. «Мы понимаем, что Грузия, в отличие от Молдавии и Украины, не принесла сейчас необходимые жертвы. Но жертвы и кровь, которую мы принесли 14 лет назад (во время Августовской войны – прим. ред.), или даже 30 лет назад (во время гражданской войны – прим. ред.) с 300 тысячами внутренне перемещенными лицами, к сожалению, потеряли значение для наших европейских партнеров», - говорит лидер Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.

В итоге решение Еврокомиссии может привести к еще большему разочарованию грузинского населения перспективами евроинтеграции И в этом случае главным бенефициаром решения Брюсселя о предоставлении Украине статуса кандидата в члены станет не Киев, а Москва.