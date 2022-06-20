Сербия нашла новый маршрут для доставки продукции в Россию

Министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Бранислав Недимович заявил, что сербские товары в Россию можно доставлять через Турцию и Балтику. Он сообщил 19 июня в интервью Serbian Broadcasting Corporation, что вопрос с экспортом сербских яблок в Россию утрясен. Он также рассказал, что Сербия отправила на экспорт в мае рекордный объем клубники.

Недимович рассказал слушателям, что тяжелая обстановка на продовольственных рынках является «детской игрой» по сравнению с тем, что произойдет в следующие 6-12 месяцев. Поэтому он и считает, что к продовольственному кризису следует готовиться заранее. Его министерство, к примеру, разработало квартальные квоты на экспорт сельхозпродуктов и продовольствия.

«Необходимо сохранять баланс,- подчеркнул Бранислав Недимович.- Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы продукты шли на экспорт, а в самой Сербии их бы не хватало. В Сербии должно быть все. Наше сельское хозяйство должно производить столько продукции, чтобы ее хватило и для сербов, и для наших соседей по Балканам».

Что касается России, одного из крупнейших торговых партнеров Сербии, то в нее, сообщает Euractive, сербские продукты можно вывозить через Турцию и отдельные балтийские страны.