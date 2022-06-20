В России создают «золотую биржу»

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Госзнак» и Санкт-Петербургской валютной биржей. В документе, помимо прочего, речь идет создании экосистемы для первичного и вторичного обращения золота в цифровой форме с использованием рыночных биржевых механизмов.

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Сторонами планируется разработка новых финансовых инструментов, создание секции в рамках обеспечения торгов золотом в цифровой форме, создание необходимых IT-систем и протоколов, в том числе и их аккредитация, говорится в сообщении «Госзнака». Для физических и юридических лиц создание такой площадки означает снижение порога входа для инвестиций в золото, снижение комиссий и повышение ликвидности активов.

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Курс на девалютизацию населения

В настоящий момент «Гознак» и СПВБ находятся на стадии совместной разработки операционной и корпоративной моделей работы. «Для физических и юридических лиц создание такой площадки означает снижение порога входа для инвестиций в золото, снижение комиссий и повышение ликвидности активов», — отметили в «Гознаке».

В дальнейшем на новую площадку могут быть привлечены золотодобывающие компании, заявил «Интерфаксу» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. «Кроме нас в эту историю еще будут вовлечены и золотодобывающие компании, и аффинаж, что позволит создать предпосылки для формирования, по сути, прайсмейкера на российском рынке золота», — сказал он в кулуарах ПМЭФ-2022.

«У золотодобытчиков схема традиционно строилась по модели, когда они кредитовались под будущее золото. Сегодня есть проблемы с реализацией, с экспортом. Это попытка найти какие-то решения, может быть, это громко сказано, дать какие-то инструменты, которые хотя бы в какой-то мере заместят тот сервис, который у них был на Лондонской бирже», — отметил Аркадий Трачук. По его словам, на данном этапе о вовлечении банков в новый проект пока речи не идет.

Отвечая на вопрос, чем новая площадка будет отличаться от той, что уже существует на Московской бирже, Аркадий Трачук констатировал, что «это немного другая история». «Здесь вопрос в том, что вовлекается не просто какое-то золото, а в эту историю вовлекается золото с момента производства, с момента добычи. Там более сложная система», — подчеркнул глава «Гознака», заметив, что пока еще обсуждение организационной формы не закончено.

Курс на девалютизацию России очевиден, прокомментировал «Эксперту» планы «Гознака» и СПВБ вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. Некоторые банки начинают избавляться от валютных активов, вводя комиссии за ведение счетов, потому что операции по ним становятся невыгодными для финансовых организаций. Население привыкло рассматривать доллар и евро в качестве защитных активов, такая практика сложилась после распада СССР и была эффективна, потому что Россия проводила курс активной интеграции в мировую экономику.

Сейчас положение изменилось. В РФ происходит смена политического и экономического курса. Доллар и евро теперь считаются не защитными активами, а, скорее, обременительной инвестицией. В связи с этим нужна альтернатива, указал эксперт. Уже очевидно, что этой альтернативой станет золото. Сначала правительство отменило НДС на покупку физического золота. Но эта мера не смогла его популяризовать в достаточной степени, потому что у таких покупок есть свои недостатки.

К ним можно отнести большую разницу между ценой покупки и продажи в банках, а также вопрос хранения слитков или инвестиционных монет. Понятно, что хранить их дома под матрасом — не самое лучшее решение, а за банковскую ячейку необходимо ежемесячно платить, что снижает доходность драгоценного металла, отметил Арам Налбандян.

Очевидно, полагает аналитик, что приобретение золота в цифровом виде — гораздо более выгодная инвестиция. До сих пор золото напрямую не торговалось на бирже, его можно было купить в слитках, монетах, в качестве ЕTF, ПИФов, акций золотодобывающих компаний, фьючерсов либо открыть обезличенные металлические счета. Покупать золото напрямую на бирже один крупный банк стал впервые предлагать совсем недавно. У такого способа, уверен Арам Налбандян, гораздо больше перспектив, и это, действительно, может стать альтернативой популярным у населения долларам и евро.

Юрлицам помешает НДС на слитки

Между тем, по мнению аналитика по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксаны Лукичевой, инициатива «Госзнака» и СПВБ в целом является несколько странной и отражает противоречия в российском бизнес-сообществе. Прайсмейкерством на рынке золота в настоящее время занимается Московская биржа, которая в 2019 году запустила в работу поставочный фьючерс на золото и серебро и торговлю спотовым золотом и серебром с участием ЦБ РФ.

Аналитик напомнила, что торговля поставочными фьючерсами заглохла, а спотовые инструменты торгуются, но пока не приобрели значимого интереса со стороны крупных участников рынка. Торги ведутся в основном между физическими лицами. Основной момент, тормозящий развитие торговли — наличие НДС на продажу слитков для юридических лиц.

Более того, ЦБ также не заинтересован в развитии данного направления. Получается, что «Гознак» и СПВБ намерены запустить еще один инструмент торговли виртуальным золотом, который рискует повторить судьбу инструментов Московской биржи. Нюансы в спецификациях новых инструментов, конечно, могут быть интересны разным участникам рынка. Но если не удастся снять проблему уплаты НДС, то, скорее всего, проект не будет иметь успеха, предположила аналитик.

Вообще, любые инициативы последних 30 лет в развитии биржевых товарных рынков в России постоянно натыкаются на одну и ту же проблему — неразвитость спотовых товарных рынков в России и отсутствие необходимости и возможности в хеджировании рисков, так как структура и смысл российской экономики нивелируют эти риски через постоянное ослабление валюты и отсутствие внутреннего ценообразования, заключила Оксана Лукичева.