В систему «Честный знак» добавлены новые функции контроля за хозяйствующими субъектами

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что «Честный знак» теперь может выявлять компании, которые торгуют маркированной продукцией без регистрации в государственной информационной системе мониторинга товаров.

«Теперь система маркировки может выявлять участников товарооборота, которые прекратили регистрацию юридического лица, но по каким-то причинам не сдали кассовые аппараты и продолжают вести коммерческую деятельность», - отмечается также в сообщении.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов пояснил, что система фиксирует незаконных предпринимателей с помощью сравнения данных оборота маркировки и сведений из ЕГРЮЛ. «Когда мы понимаем, что происходит оборот уже не работающим юридическим лицом, информация об этом передается органам государственной власти», — добавил Юсупов.

Передаются также данные о месте и времени нарушений.

Директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский отметил, что за неполный июнь 2022 года «Честный знак» определил 39 таких предпринимателей-нарушителей.

Система цифровой маркировки работает в России с 2019 года для противодействия распространению контрафактной продукции.