В Совфеде назвали отказ Литвы пропускать санкционные грузы в Калининград прямой агрессией против РФ

Отказ Литвы пропускать поезда с попавшими под санкции ЕС товарами для Калининградской области является нарушением суверенитета и может стать основанием для жестких действий с российской стороны.

Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», — отметил сенатор.

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, то в случае, если ЕС никак не повлияет на ситуацию, это «развяжет руки» Москве и позволит ей решать проблему «любыми способами».

«Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», — написал Климов в Telegram. Он подчеркнул, что по «Совместному заявлению Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации», Москва и Брюссель совместно признали «уникальность положения Калининградской области как части Российской Федерации» и договорились «предпринять специальные усилия для снятия озабоченностей обеих сторон в связи с будущим транзитом людей и грузов». Кроме того, глава комиссии напомнил, что Литву приняли в НАТО «с учетом проблемы калининградского транзита», теперь же Вильнюс «де-юре начинает руками одной из своих стран-членов неприемлемую блокаду» региона, которую «можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите».

Литовские железные дороги 17 июня заявили, что с полуночи 18 июня в Калининградскую область будет остановлен транзит составов с товарами, подпавшими под санкции Евросоюза. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов. «По нашим предварительным оценкам, это от 20 до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства товаров», — пояснил он, призвав жителей региона «не впадать в панику».

Санкции ЕС запрещают, в частности, импорт из России древесины, цемента, угля, стали и железа. Также под ограничения попали другие товары.

