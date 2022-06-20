Вице-мэр Ефимов: ИТ-компании инвестировали около 1 млрд рублей в проекты технополиса «Москва»

Объем инвестиций IT-компаний, работающих на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в 2021 году вырос более чем на 70% и достиг почти 1 млрд рублей. Об этом сообщил 20 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на ее территории. Объем вложений за год вырос более чем на 70% по сравнению с 2020-м, когда резиденты инвестировали 578 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, росту этого показателя способствуют комфортные условия для инвесторов, созданные в московской ОЭЗ, и возросший спрос на услуги и продукцию компаний.

На данный момент в технополис работают 90 компаний, объединенных в шесть кластеров. В том числе — информационно-коммуникационных технологий. В частности, IT-кластер ОЭЗ Москвы сейчас включает 13 предприятий, уточнил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. «Его резиденты с 2006 года инвестировали в свои проекты на территории ОЭЗ уже около 11,5 млрд рублей», — отметил он.

По словам генерального директора технополиса «Москва» Геннадия Дегтева, более 25% общего объема инвестиций этого сектора пришлось на долю четырех новых резидентов, которые стали резидентами ОЭЗ в 2021 году. «Инвесторы выбирают столичную ОЭЗ за удобные инфраструктуру и логистику, широкие возможности для кооперации и развития производств на ее площадках, экономические преимущества, которые дает статус ее резидента. Например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт и плату только двухпроцентного налога на прибыль», — объяснил он.

Напомним, ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на пяти площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — в Зеленограде.