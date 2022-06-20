Первый вице-премьер Белоусов: спад ВВП в 2022 году может оказаться намного мягче прогнозов

В текущем году падение российской экономики может оказаться гораздо менее серьезным, чем в прогнозе Минэкономразвития.

Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, официальная оценка министерства на этот год (7,8%) является, «максимальной с точки зрения глубины спада». «По расчетам и по тем процессам, которые сейчас развертываются в экономике, думаю, что спад будет меньше — где-то в диапазоне от 3% до 5%», — сказал Белоусов в беседе с «Интерфаксом».

Он уточнил, что есть «несколько условий», при которых смягчение спада будет возможным, и самым главным является оживление внутреннего спроса. «Если рост внутреннего спроса будет отсутствовать, это будет означать, что мы получим примерно тот спад, который сейчас прогнозирует Минэкономразвития. Если удастся совместными усилиями Банка России, правительства разбудить внутренний спрос, его активизировать, то мы можем получить в этом году спад, я думаю, в тех пропорциях, о которых сейчас говорим», — констатировал вице-премьер.

В следующем году, по мнению Андрея Белоусова, динамика экономики будет около нуля, однако возможно незначительное снижение из-за высоких показателей I квартала 2022 года, продемонстрировавших рост по инвестициям в 12,8% год к году, а по ВВП — в 3,5%. «Так что будет эффект высокой базы», — пояснил он.

Говоря об оптимальной для российской экономики ключевой ставке, вице-премьер отметил, что она должна быть на несколько процентных пунктов ниже нынешних 9,5%, однако движение в этом направлении должно быть предсказуемым. «В принципе согласен, что оптимальная ставка где-то на уровне 5-6%. То есть тот уровень, который был до инфляционной волны (2021 года)», — заявил Белоусов.

Актуальный прогноз Центробанка по падению российского ВВП в 2022 году составляет 8-10%, Минэкономразвития ожидает спада на 7,8%. При этом и в регуляторе, и в министерстве отмечали, что планируют пересмотреть прогнозы в позитивную сторону.