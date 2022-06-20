За границу выпустят без приставов

ФССП сможет в автоматическом режиме и без участия приставов открывать исполнительное производство в отношении должников. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на издание «Коммерсантъ».

Согласно новым правилам, исполнительные производства будут возбуждаться при помощи специальной информационной системы. Приставы получат более оперативный доступ к данным о неплательщике, у ФССП появится право запрашивать у операторов связи номера телефонов должника, которые должны быть предоставлены не позже суток с момента поступления запроса.

Ранее наложенный на должника запрет на выезд за границу снимался исключительно по решению пристава. Теперь эта процедура будет полностью автоматизирована. Если раньше процедура отмены запрета на выезд занимала от нескольких часов до нескольких дней и требовала участия сотрудника ФССП, то теперь процесс отмены запрета ускорится.

Новые правила вступают в силу с 20 июня. Поправки к закону «Об исполнительном производстве», Гражданскому кодексу и другим документам были подготовлены Минюстом и приняты Госдумой в 2021 году.