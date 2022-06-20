Жара и газ: ситуация накаляется

Глава итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци заявил нечто парадоксальное: что его страна не может отказаться от российского газа прямо сейчас, но при решительных мерах Италия способна пережить зиму. При этом, по его словам, предложение по газу на рынке превышает спрос, поэтому итальянцы могут не бояться за своё будущее.

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«Если бы они сократили поставки сейчас, мы бы не были готовы. К осени-зиме 2022—2023 года мы бы подготовились. Нам нужно завершить все соглашения, которые мы заключили за последние четыре-пять месяцев, — процитировало издание Adnkronos заявление Клаудио Дескальци. — Наверняка будет режим повышенной готовности и какие-то ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация, которая позволит перезимовать. Это точно», — добавил он.

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Италия, благодаря теплому климату, с ситуацией, возможно, и справится. Но в северной Европе все намного сложнее. Например, президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм на фоне сокращения поставок природного газа из России выступил за уменьшение потребления газа: в частности, должно быть остановлено производство электроэнергии с его использованием. В ином случае, передает ТАСС его слова, недостаток газа грозит остановкой промышленных производств.

Германия пока не дошла до столь радикальных мер, но уже начала задумываться о будущем. Так, пишет «Интерфакс», на фоне снижения экспорта российского топлива в ЕС газ из Германии перестал поступать во Францию. Как заявили во французском операторе газотранспортной системы GRTgaz, поставки прекратились 15 июня 2022 года, и сейчас их заменяют импортом из Испании и других, менее «жадных» и более теплых, стран.

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На таком фоне цены на газ остаются нетипично высокими для лета, и скорее всего, продолжат рост, заявил «Прайму» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, цены на газ по-прежнему зависят от геополитики: на фоне нестабильности они растут, и уже осенью мы можем увидеть новые рекорды.

Год назад цена тысячи кубометров газа колебалась на уровне 200-300 долларов, а к концу 2021 года она взлетела до 1200. По словам Тимофеева, на сегодняшний день к геополитике добавляется гиперспрос на сжиженный газ со стороны стран Азии и неспособность американских сланцевиков прийти в себя и возобновить поставки СПГ в Европу.

Беда не приходит одна

На рынке природного газа усиливается обострение: проявляется, становясь все более опасной, его физическая нехватка, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По принципу «беда не приходит одна» вышел из строя из-за взрыва большой терминал СПГ Freeport LNG в США, дающий 17% экспорта из Штатов — это 57 млн куб. м в день, прежде всего в Европу. В пятницу 17 июня было объявлено о его закрытии до сентября.

К этому добавляется резкое, на 100 млн куб. м, или 60% снижение прокачки газа по «Северному потоку» из России — из-за того, что в соответствии с планом работ нужно остановить по техническим требованиям газотурбинные двигатели Siemens на компрессорной станции «Портовая». Их предполагалось своевременно заменить отремонтированными в Канаде другими агрегатами, но они оказались под санкциями и не могут быть доставлены. В результате прекратилось поступление российского газа из Германии во Францию с 15 июня. В Италии компания Eni объявила о том, что получила от «Газпрома» лишь половину запрошенного объёма газа.

Всё это сопровождается жаркой погодой в США и Европе, поднявшей спрос на электричество для кондиционеров и, соответственно на газ для её выработки. Таким образом, положение накаляется в прямом и переносном смысле, говорит Марк Гойхман. И цены на газ соответственно реагируют на ситуацию. На прошедшей неделе котировки в Европе на TTF эмоционально поднимались с 900 к 1600 долл. за 1000 куб. м. Это почти 80% за неделю. Впрочем, к понедельнику 20 июня они частично отыграли столь резкое повышение, откатившись к рубежам 1318 долл.

Однако, добавляет эксперт, напряжение остаётся крайне высоким. В случае, если оперативно не будет найден компромисс между потребностью Европы в газе и санкциями, препятствующими его прокачке от «Газпрома», котировки могут вновь, и на более длительное время, превысить 1500-1600 долл., полагает Гойхман.

Цены падать не будут

Цены на газ в Европе на прошедшей неделе взлетели почти на 50%, повысившись от 910 до 1360 долларов, после чего началась небольшая коррекция вниз, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, резкое изменение цен произошло за счет двух факторов. Так, стало известно, что завод Freeport LNG в США, на котором недавно произошел взрыв, будет полностью отключен в течение как минимум еще 90 дней, прежде чем постепенно эксплуатация возобновится, но полный запуск не ожидается до конца 2022 г. Это снимает с рынка примерно 20% экспортных поставок американского СПГ, которые уходили преимущественно в Европу.

Второй фактор — неустойчивость работы трубопроводов «Северный поток» из-за технических проблем и санкций, которая также повышает риски обеспечения европейского рынка, хотя в летний период они нивелированы сезонным спадом потребления. Однако заполнение ПХГ в Европе в связи с текущими трудностями замедляется, конкуренция за СПГ обострилась, а предстоящий отопительный сезон вызывает все больше вопросов, отмечает Лукичева.



В США цены на газ в Henry Hub (стоимость фьючерсов на CME) в связи с перспективой падения экспортных поставок упали, по ее словам, с $9,3/mmbtu до $6,9/mmbtu ($242 за 1000 кубометров). Запасы природного газа в ПХГ постепенно растут, но в годовом выражении по состоянию на 10 июня оставались на 13,6% ниже уровня прошлого года и на 13,4% ниже уровня на последние пят лет. American Electric Power сообщила об отключении электроэнергии для более 230 тыс. клиентов: из-за сильных ураганов и жары была перегружена сеть. Компания предупредила о многодневных отключениях и о сохраняющейся угрозе новых отключений в будущем.

В результате, полагает эксперт, рост потребления газа в летний период и конкуренция за поставки СПГ при ограничении поставок из России будут поддерживать цены на газ в Henry Hub на высоком уровне.



В Азии цены по индексу JKM составляли около 1200 долл. за 1000 кубометров: спрос на азиатских рынках начал расти в преддверии зимнего сезона и падения предложения, продолжает Лукичева. По ее словам, обострение конкуренции с Европой и необходимость в пополнении запасов будет поддерживать цены на высоком уровне.