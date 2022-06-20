Жара в Европе и в США разогревает рубль

Рубль получил еще один хороший драйвер роста — это ожидаемое увеличение потребления топлива — прежде всего газа — из-за сильной жары в США и Европе. С повышением температуры воздуха растет спрос на электроэнергию, необходимую для кондиционирования. Так, на прошлой неделе среднедневное потребление газа в Штатах выросло на 10%.

Европа начала расходовать запасы газа, приготовленные к следующей зиме. Ситуация может и еще усугубиться, если жара будет сопровождаться отсутствием ветра, необходимого для работы ветряных электростанций, ставку на которые делали европейские чиновники в последние годы.

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При этом страны ЕС еще не в полной мере ощутили все газовые проблемы. Скоро в Старый Свет перестанут приходить газовозы с газом от компании Freeport LNG, которая в результате взрыва выведена из строя как минимум на 3 месяца. Не решаются и проблемы с выходом на полную мощность «Северного потока», которому нужны заблокированные в Канаде из-за санкций отремонтированные турбины.

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Таким образом, высокие цены на газ, используемый при производстве электроэнергии, поддержат курс рубля. В свою очередь, цены на газ могут повлечь за собой и рост цен на нефть, поскольку часть электростанций вынуждены будут перейти на сжигание мазута и газойла.

Но пока это стоит рассматривать как фундаментальный фактор поддержки рубля, который еще не начал отыгрываться рынком.

Сегодня же российская валюта торгуется спокойно, на невысоких объемах, продолжая консолидацию чуть ниже 56 руб. за доллар.

Оживления на валютном рынке стоит ждать во вторник—среду. Тогда экспортеры начнут увеличивать продажу валютной выручки в рамках подготовки к выплатам налогов. Пик налогового периода приходится на первые два дня следующей недели.

Кроме того, Газпромбанк в конце месяца будет продавать доллары и евро, полученные в счет оплаты поставок «Газпрома». Но в июне эта составляющая не будет такой значительной, как месяцем ранее — из-за уменьшения физического объема поставок «голубого топлива» в Европу.

С учетом оживления спроса на валюту со стороны импортеров, отметка 50 руб. за доллар в этом месяце может остаться не пройденной. С большой вероятностью в ближайшие дни пара доллар-рубль уйдет в диапазон 50-55, где будет ждать новых драйверов снижения.