Акции дня: бумаги девелоперов выросли на фоне заявлений об ипотеке

Бумаги нескольких российских компаний пошли вверх по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 21 июня. Подорожали акции компаний «ПИК» (на +9,5% до 636,3 руб. за штуку), «Эталон» (на +7,43% до 60,72 руб. за штуку), группы ЛСР (на +8,4% до 542 руб. за штуку), ГК «Самолет» (на +3,74% до 2440 руб. за штуку).

Трейдеры покупали акции после заявлений президента РФ Владимира Путина о необходимости развития сферы ЖКХ и строительного комплекса в России. В частности, стало известно о продлении национального проекта «Жилье и городская среда» до 2030 года, необходимости «максимально быстро» снизить ставку по льготной ипотеке, а также о поддержке российских производителей стройматериалов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,90% до 2358,81 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,65% до 1379,97 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:43 мск составила 114,8 долларов за баррель (+0,58%). Российская валюта укреплялась – 53,77 руб. за доллар.