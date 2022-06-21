«Газпром» и «Лукойл» свалили Индекс Мосбиржи

Через полчаса после позитивного открытия торгов российскими акциями рынок неожиданно развернулся вниз, но ничто не предвещало усиления снижения. Более того, в течение первой половины дня инвесторы неоднократно предпринимали попытки выкупить просадку.

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Помешал это сделать новостной фон, а точнее намерение Минфина РФ временно увеличить в сентябре-ноябре НДПИ на добываемый газ в связи с его высокими мировыми ценами. В совокупности планируется дополнительно взыскать в бюджет 416 млрд руб. Повышение НДПИ коснется прежде всего «Газпрома», «НоваТЭКа» и «Роснефти».

На этой новости самые большие потери понес «Газпром», акции которого имеют наибольший вес в Индексе Мосбиржи, снизившись на 3,5%. Несмотря на это, техническая картина по бумаге остается позитивной. 8 июня «Газпром» мощным ударом пробил зону сопротивления 297-300 рублей, а сегодня вновь закрылся чуть выше отметки 300 руб., тем самым протестировав преграду уже сверху вниз. Очень часто такая фигура продолжается резким и длительным ростом актива. Но для этого бумаге нужно удержать завтра отметку 300 руб.

«Роснефть» подешевела на 2,2%, в том числе благодаря начавшейся снижаться во второй половине дня нефти.

Из-за снижения нефти продолжила развиваться закономерная коррекция и в «Лукойле» (-3,9%), который бурно рос ранее без каких-либо новостей.

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А вот «НоваТЭК» на фоне негативной новости о повышении НДПИ всего лишь прервал рост, но по итогам дня сумел даже подорожать на 2%. Бумага сейчас торгуется на сопротивлении 1000 руб. Если бы не инициатива Минфина, то можно было бы с большой уверенностью ожидать пробоя этой преграды и уверенного продолжения роста «НоваТЭКа».

В лидерах же сегодняшнего роста были бумаги девелоперов: ПИК +9,5%, ЛСР +8,4%, «Эталон» +7,4%, «Самолет» +3,7%. С утра рынок продолжал отыгрывать снижение ставки по льготной ипотеке, после обеда компании сектора поддержал президент РФ Владимир Путин, заявивший, что в этом году нужно ввести в строй жилья не меньше, чем в прошлом.

Ситуация в отрасли противоречива. С одной стороны, потеря российским сталеварами части экспортных рынков должна привести к снижению цен на сталь на внутреннем рынке, что благоприятно для застройщиков. С другой, непонятно, как долго строители смогут работать на запасах импортной техники и комплектующих, многие из которых перестали поставляться в Россию, а также найдет ли построенное жилье платежеспособный спрос.

В любом случае к покупке акций девелоперов стоит подходить с большой осторожностью из-за их низкой ликвидности.

На ожидании всплеска в строительстве – в том числе в ЛНР и ДНР, – а также за счет увеличения потребности в металле по другим вполне объяснимым причинам военного характера, лучше рынка сегодня торговались акции черных металлургов. Но и эти бумаги остаются рискованными из-за отсутствия прогнозов о потребностях России в металле.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи вновь стала «медвежьей». Индикатор развернулся вниз, так и не дойдя до зоны сопротивления 2450-2500 пунктов. Теперь целью снижения является район 2200 пунктов. Однако доверять теханализу на 100% не следует. Сейчас наблюдается приток на рынок свежих денег частных инвесторов, которые больше любят покупать, чем продавать. Поэтому не исключено, что до конца недели Индекс Мосбиржи пощупает сопротивление на прочность.