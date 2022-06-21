«Рабов Майкрософта» станет меньше

В скором времени у пользователей из России могут начаться проблемы с доступом к облачной платформе live.com. Именно к ней привязаны пакет продуктов Microsoft 365, хранилище OneDrive, почтовый домен Outlook, Skype и многие игровые сервисы.

Такое мнение в комментарии «РИА Новости» высказал заместитель директора Центра компетенции НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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Телемост с виртуальным фоном

Предположения об отключении программ появились после того, как российские пользователи начали сообщать о невозможности скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений конкретно на этот счет. При этом о своем общем уходе с российского рынка корпорация предупредила еще 4 марта.

Впрочем, к примеру, из-за исчезновения иностранной «почты» у российских пользователей проблем возникнуть не должно, так как на рынке уже давно представлены аналоги от отечественных игроков рынка — те же Яндекс.Почта или Mail.ru. А вот вопросов с заменой Skype возникает куда больше.

Стопроцентных аналогов данной платформы — таких, например, какие наши разработчики создали для пользователей Microsoft Word и Exel — пока, пожалуй, нет. Однако возросшая на фоне пандемии популярность видеообщения и проведения онлайн-конференций в видеоформате привела к тому, что соответствующая «услуга» появилась у многих крупных IT-компаний. В качестве примеров можно привести «VK Звонки», Яндекс.Телемост, Jazz от Sber и другие. Более того, в чем-то российские продукты даже превосходят зарубежные.

Так, в «Яндексе» «Эксперту» рассказали, что высоких показателей достиг пользовательский спрос на набор сервисов для работы Яндекс 360. «В состав Яндекс 360 входят почта, облачное хранилище Диск, сервис для видеовстреч Телемост, Документы для создания и совместного редактирования файлов, Календарь, Заметки и Мессенджер. В ряд тарифов для бизнеса также включен сервис “Рассылки”, который позволяет организациям решать задачи e-mail-маркетинга», — подчеркнули в компании.

В «Яндексе» добавили, что главными отличиями того же Телемоста от западных платформ являются возможность личного и корпоративного пользования, отсутствие ограничений по длительности встречи, наличие отдельного приложения для смартфонов. При этом для создания встречи пользователю достаточно иметь Яндекс-аккаунт. Стоит отметить, что присоединиться к беседе по ссылке могут даже незалогиненные пользователи. Организатор имеет доступ к микрофонам и камерам участников, а сам Телемост синхронизирован с Календарем, чтобы планировать новые встречи и облегчать их отслеживание.

«При этом в приложении Телемоста для компьютера есть виртуальные фоны, для тех, кому не хочется показывать домашнюю обстановку во время важной встречи», — отметили в «Яндексе», добавив, что в ближайшее время планируются и новые полезные функции для организаций.

Jazz на смарт-дисплее

В комментарии «Эксперту» директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев подтвердил недавнюю позитивную динамику. Он отметил, что спрос на бесплатную версию сервиса Jazz вырос в марте вырос в 9 раз и продолжает оставаться на пике.

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«Jazz by Sber уже сегодня предлагает пользователям обширный набор функциональных возможностей, в том числе с помощью технологии SmartSpeech можно сделать расшифровку беседы и скачать ее в любой момент встречи, включить функцию умного шумоподавления и многое другое. При этом мы каждый день работаем над развитием продукта, чтобы он становился ещё удобнее и полезнее для конечного пользователя», — подчеркнул Денис Афанасьев.

Кроме того, он подчеркнул, что Jazz имеет значительные отличия от западных аналогов: сервис полностью отечественный, простой в использовании, а также может быть интегрирован с умными устройствами от Sber типа смарт-дисплея SberPortal и устройства для оснащения переговорных комнат SberBox Top.

«Интеграция с умными устройствами дает возможность получить комплексное решение для коммуникаций, позволяющее управлять встречей жестами, голосом или с помощью ассистентов Салют. Трансляцию конференции можно легко перенести с одного устройства на другое, начать общение с телефона, а продолжить его в переговорной комнате на большом экране. Jazz by Sber обеспечивает полную безопасность данных пользователей. Все данные хранятся на территории РФ на серверах Сбера, которые постоянно проходят проверки по безопасности», — заключил он.

СБИС с десятилетним стажем

В пресс-службе компании «Тензор», которая является разработчиком сети деловых коммуникаций и обмена электронными документами между компаниями, госорганами и физическими лицами СБИС, отметили, что спрос на предоставляемые в ее рамках услуги по организации видеозвонков и конференций вырос не только из-за складывающейся экономической ситуации, но и из-за популяризации продукта самой компанией в среде лидеров мнений и представителей бизнеса.

«Мы активно работаем над усовершенствованием продукта, получаем обратную связь от пользователей и дорабатываем его. Наш сервис на рынке в целом не так давно, но мы сами в компании используем его около 10 лет, поэтому он работает хорошо и стабильно. Все, так сказать, “обкатали”», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе «Тензора» добавили, что отличительными особенностями сервиса является то, что в нем можно проводить вебинары c участием даже 5 тысяч человек, создавая их карточки. «Мобильные приложения у нас есть, в рамках видеосовешания можно переписываться и сохранять диалоги», — добавили в компании.

Таким образом, можно констатировать, что многие уходящие продукты Microsoft уже не являются критически важными для большинства российских пользователей. Кроме того, фактически появилась возможность выбора продукта в зависимости от предпочтений, целесообразности и корпоративной политики. Определение «рабы Майкрософта», порой применявшееся ранее в отношении российских офисных работников, в складывающейся ситуации становится все менее актуальным.