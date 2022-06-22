Акции дня: бумаги «Газпром нефти» просели на фоне цен на «черное золото»

Сильнее других нефтяных компаний пострадали котировки «Газпром нефти» после снижения цены на топливо. По итогам сессии на Мосбирже в среду, 22 июня акции подешевели на -4,01% до 426,25 рублей за штуку.

Трейдеры продавали акции на фоне падения цен на нефть. К вечеру среды стоимость марки Brent на Мосбирже опустилась на -1,88% до 112,49 рублей за баррель. Помимо этого стоимость августовского фьючерса на Brent на бирже ICE обвалилась до 108,64 долларов за баррель. Цена на нефть снизилась на фоне новостей о возможной отмене налога на топливо в США. Инвесторы также продают нефть из опасений, что замедление роста экономики приведет к снижению спроса, отметили эксперты.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,62% до 2190,25 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,70% до 1403,36 пунктов. Российская валюта укреплялась – 53,15 рубля за доллар.