Банкам разрешили продавать иностранные бумаги нерезидентам из недружественных стран

До 1 сентября нерезидентам из недружественных стран разрешено покупать иностранные ценные бумаги у российских банков, некредитных финансовых организаций, а также у их клиентов-резидентов. Об этом говорится в решении подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за импортом иностранных инвестиций в РФ, опубликованном на сайте Минфина.

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«Разрешить российским кредитным организациям и некредитным финансовым организациям осуществлять (исполнять) сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на отчуждаемые лицам иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, иностранные ценные бумаги, которые по состоянию на 22.02.2022 принадлежали таким кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, а также их клиентам-резидентам», — говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии.

Уточняется, что решение действует при условии зачисления денежных средств по указанным сделкам в полном объеме на банковский счет, открытый в российской кредитной организации.

Запрет на такие сделки был установлен в начале марта указом президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности» страны. Согласно этому документу, подкомиссия имеет право менять условия осуществления подобных сделок.

