Доллар будет неинтересен даже по 50 рублей

Сегодня немного изменился характер торгов рублем на Московской бирже. В предыдущие дни очень часто в первые минуты после открытия рынка рубль слабел — иногда более чем на процент — и лишь потом начиналось его укрепление. Сегодня же рост рубля наблюдался почти с первых минут работы рынка.

Вероятно, это связано с активизацией экспортеров, которым нужно продать около $20 млрд, чтобы рассчитаться с бюджетом по налогам. В результате курс доллара к рублю очень быстро опустился в район несильного сопротивления 53 руб., от которого наметился небольшой откат.

Продолжают увеличиваться объемы торгов: к полудню по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано около 30 млрд руб., или почти треть от вчерашнего дневного оборота.

При этом сокращается спрэд между курсом рубля в России и на зарубежных рынках. Если в понедельник и вторник рубль на Западе стоил на 50-70 копеек дороже чем на Московской бирже, то сегодня разрыв сократился до 10-20 копеек. Это говорит о некотором снижении ажиотажного спроса на рубль со стороны спекулянтов.

Не исключено, что к концу этой — началу следующей недели курс рубля вплотную подойдет к отметке 50 за доллар, а возможно и начнет тестировать ее на прочность. Причем, даже этот ключевой уровень не остановит укрепление рубля в дальнейшем.

«Излишек предложения иностранной валюты продолжил расширяться ввиду двух ключевых факторов, — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. — Во-первых, мы связываем укрепление рубля с активизацией экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат 27-28 июня. Во-вторых, степень неопределенности относительно выгоды хранения долларов у населения продолжает расти, что, по нашему мнению, подталкивает граждан продавать иностранную валюту (банки вводят комиссии на хранение долларов на счетах, лимиты по системе SWIFT также повышаются)».

Сегодня по СМИ прошла информация, что крупнейшие российские банки остановили валютные переводы внутри страны. Власти готовят законопроект о разрешении банкам устанавливать комиссию за ведение валютных счетов для юридических лиц. Все это будет препятствовать покупке валюты в инвестиционных целях и подталкивать население и экспортеров к сбрасыванию долларов и евро.

Что касается сегодняшнего дня, то для пары доллар-рубль целью является закрепление под отметкой 53, что лишь усилит позиции рублевых «быков».

