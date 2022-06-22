Долларовая «подушка» оказалась жесткой. Приходится ее потрошить

С открытием торгов пара доллар-рубль довольно быстро провалилась под отметку 53, но развить утренний успех не удалось.

Несмотря на приближение крайних сроков уплаты налогов в бюджет (начало следующей недели), экспортеры пока не наращивают продажу валютной выручки. Если анализировать обороты торгов парой доллар-рубль, то всплеск предложения долларов на Московской бирже был в первый час торгов, но потом приток доллара снизился. Объем торгов евро и вовсе был меньше среднего значения, что свидетельствует о том, что «недружественные страны» еще не начали оплату российского газа.

При этом спекулянты решили зафиксировать часть прибыли, заработанной на росте курса рубля. Так, если в предыдущие два дня, да и сегодня до полудня тоже, рубль на западных торговых площадках стоил дороже, чем на Московской бирже, то к вечеру ситуация изменилась.

У нас последняя сделка в 19.00 мск прошла по котировке 53,15 руб. за доллар, а на зарубежном внебиржевом рынке в это же время за доллар давали 53,4 рубля. Динамика пары доллар-рубль на форекс-рынке отражает настрой исключительно спекулятивных участников торгов, поскольку за рубежом поставка реального рубля не осуществляется из-за санкций, наложенных на Банк России и крупнейшие российские банки. Но при этом динамика «заграничного» рубля оказывает влияние на действия отечественных спекулянтов.

Решение о частичной фиксации прибыли было вызвано несколькими факторами. Во-первых, сегодня наблюдалось мощное падение нефти, и хоть во второй половине дня наметился ее отскок, вероятность краткосрочного спуска нефтяных котировок сохраняется. Во-вторых, отметка 53 руб. за доллар является хоть и не сильной, но поддержкой для пары доллар-рубль. В-третьих, западных игроков пугает эскалация отношений между Россией и Литвой.

Однако пауза в укреплении рубля — временная. Предложение долларов и евро по-прежнему будет превышать слабый спрос на них со стороны импортеров.

«Дополнительным фактором снижения доллара и евро у нас выступает массовая принудительная ликвидация маржинальных позиций тех, кто покупал эти валюты на более высоких уровнях. Это создает самоусиливающееся падение котировок, а стабилизовать валютные курсы некому: ЦБ из-за санкций проблематично покупать западные валюты», — добавляет еще один фактор укрепления рубля Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Между тем, многие аналитики периодически говорили о неминуемом начале девальвации рубля — еще тогда, когда курс только подходил сверху вниз к 75 рублям за доллар. Поскольку сейчас на рынке очень много частных инвесторов, они зачастую принимали такого рода «вредные советы» как руководство к действию. Впрочем, это касается и корпораций, которые скупали доллар, пытаясь сформировать из него некую «резервную подушку». В результате «подушка» оказалась слишком жесткой и сейчас ее приходится потрошить.

Завтра почти со 100-процентной вероятностью рубль продолжит укрепление и доллар станет дешевле 53 рублей.