План Евросоюза по заполнению газохранилищ провалился

На прошлой неделе «Газпром» на 60% снизил по техническим причинам (Siemens не вернул вовремя отправленную на ремонт в Канаду турбину с ГРС) поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток 1». К этому следует добавить и плановое отключение газопровода на профилактику с 11 по 21 июля. В довершение ко всему, Россия отказалась увеличивать подачу газа через Украину в июле, тоже сославшись на технические причины.

«Наш товар – наши правила,- заявил на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, возглавляющий «Газпром», основного поставщика газа в Европу. - Мы не играем в игры, правила которых придумали не мы».

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Снижение поставок и полное отключение газопровода на полторы недели в июле уже затронуло и еще больше затронет как минимум четыре европейские страны, включая, естественно, Германию и Италию, и спровоцировало скачок цен на газ, поднимавшихся в моменте выше 1600 долларов за тысячу кубов. Ситуация и без последних событий была напряженная. Сейчас же она становится катастрофической. Согласно принятому недавно закону члены ЕС должны заполнить свои хранилища как минимум на 80% к 1 ноября. В следующем году минимальный уровень газа в хранилищах должен вырасти до 90%. Консалтинговая компания Wood Mackenzie предупреждает, что если Европа срочно не предпримет меры и, в первую очередь, не найдет альтернативных поставщиков, то европейцы не смогут заполнить хранилища газом и подготовиться к зиме.

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Конечно, договориться о поставках газа в такой короткий срок крайне сложно. Особенно с учетом взрыва и пожара, произошедших на терминале сжиженного газа в американском городе Фрипорт и закрывших его на три месяца. Поставлять американский СПГ, большая часть которого как раз и шла в Европу, в полном объеме сможет лишь в конце года. Поэтому европейские власти решили основное внимание уделить экономии газа. Для того, чтобы не тратить его на выработку электроэнергии, в ряде стран (ФРГ, Нидерланды) решили расконсервировать угольные электростанции несмотря на то, что это может помешать планировавшемуся объединенной Европой быстрому переходу к чистой экономике.

Многие специалисты оценивают ситуацию с газом в Европе, как тяжелую. Так, исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль заявил на прошлой неделе, что Европу ждет «боевая тревога».

«Недавние проблемы с поставками газа и, особенно, резкое сокращение поставок Россией лишат рынок в этом году приблизительно 35 миллиардов кубов газа и сильно помешают заполнению хранилищ,- написал он 17 июня в Twitter.- Это означает «боевую тревогу» для ЕС предстоящей зимой».

По состоянию на 20 июня уровень газа в среднем по Европе составлял 55%. У крупнейших потребителей газа на континенте – Германии и Италии он был соответственно 58% и 55%.

Роберт Хабек в минувшее воскресенье рассказал немцам о том, что уже в ближайшие дни над трубами законсервированных электростанций вновь начнет подниматься дым. Сэкономленный газ пойдет в хранилища.

В соседней Австрии планируют переоборудовать резервную газовую электростанцию для работы на угле. Намерены ослабить ограничения на работу угольных электростанций и в Нидерландах.